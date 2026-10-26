Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: «Ο σεξισμός είναι διάχυτος παντού – Ακόμα και οι διαφορές στις αμοιβές μας είναι τεράστιες»

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Στη θέση που κατέχουν οι γυναίκες στη σύγχρονη κοινωνία αναφέρθηκε η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, επισημαίνοντας πως, παρά τις κατακτήσεις του γυναικείου κινήματος, η πλήρης ισοτιμία δεν έχει επιτευχθεί.

Σε συνέντευξή της στο ένθετο «Νησίδες», με αφορμή τη θεατρική της παρουσία τη φετινή σεζόν, η ηθοποιός τόνισε ότι ο σεξισμός είναι διάχυτος παντού στις μέρες μας, υπογραμμίζοντας ότι αυτό είναι εμφανές ακόμα και σε οικονομικό επίπεδο, με τις διαφορές ανάμεσα στις αμοιβές γυναικών και ανδρών να παραμένουν τεράστιες στον δυτικό «πολιτισμένο» κόσμο.

«Πολλοί άνδρες, δυστυχώς, από όλα τα κοινωνικά, μορφωτικά, οικονομικά στρώματα, φτάνουν να σκοτώνουν τη σύντροφό τους όταν εκείνη αποφασίσει να ανεξαρτητοποιηθεί», δήλωσε, εκφράζοντας την αγανάκτησή της τόσο για τις γυναικοκτονίες όσο και για κάθε μορφή γυναικείας κακοποίησης.

«Είναι αδιανόητο, οι βιασμοί, οι ξυλοδαρμοί, ο διαδικτυακός διασυρμός, ακόμα και το κουτσομπολιό. Οι ειρωνείες, τα σχόλια, τα γελάκια για την εμφάνιση μιας γυναίκας, για την ηλικία της. Ο σεξισμός είναι διάχυτος παντού. Ακόμα και οι διαφορές στις αμοιβές μας είναι τεράστιες, στον δυτικό “πολιτισμένο” κόσμο» πρόσθεσε.

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