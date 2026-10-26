Στέφανος Κορκολής: «Δεν θυσίασα κάτι για να κάνω καριέρα, δεν βιώνω ως απώλειες τις επιλογές»

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Για την καλλιτεχνική του διαδρομή, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει απρόοπτα στη σκηνή μίλησε ο Στέφανος Κορκολής, επισημαίνοντας ότι σε απρόσπεμνα περιστατικά επιλέγει το χιούμορ και κυρίως να μη χάνει την επαφή του με το κοινό.

Σε συνέντευξή του στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών, ο δημιουργός τόνισε ότι η καριέρα δεν ήταν αυτοσκοπός, απλά προέκυψε από αυτή τη διαδρομή. Ερωτηθείς δε, για τις θυσίες που έκανε στην επαγγελματική του πορεία, ο Στέφανος Κορκολής υπογραμμίζει ότι δεν έκανε θυσίες παρά μόνο επιλογές τις οποίες ουδέποτε μετανιωσε.

«Έχω ζήσει πολλές άβολες στιγμές πάνω στη σκηνή, αλλά και καταστάσεις με πολύ χιούμορ. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αναφερθώ σε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. Όταν βρίσκεσαι μπροστά στο κοινό, μπορούν να συμβούν πολλά απρόοπτα – είναι κι αυτό μέρος της ζωντανής εμφάνισης. Το ζητούμενο είναι να τα αντιμετωπίζεις με ψυχραιμία και χιούμορ, ώστε μια αμήχανη στιγμή να μην επηρεάσει το σύνολο της παράστασης. Να βρίσκεις τον τρόπο να συνεχίζεις, κρατώντας την επαφή σου με το κοινό και με τους συνεργάτες σου. Συχνά, ό,τι σε δυσκολεύει εκείνη την ώρα γίνεται αργότερα μια ιστορία που θυμάσαι και γελάς» είπε αρχικά.

«Δεν αισθάνομαι ότι θυσίασα κάτι για την καριέρα μου. Για να μιλήσω για θυσία, θα έπρεπε να νιώθω ότι στερήθηκα κάτι ουσιαστικό προκειμένου να φτάσω κάπου. Δεν ξεκίνησα, όμως, με την επιδίωξη να κάνω καριέρα. Ήθελα να παίζω, να γράφω μουσική, να εκφράζομαι. Η καριέρα προέκυψε μέσα από αυτή τη διαδρομή. Βεβαίως, κάθε επιλογή μας οδηγεί προς μια κατεύθυνση και αφήνει κάποιες άλλες πίσω. Δεν βιώνω, όμως, αυτές τις επιλογές ως απώλειες. Η μουσική είναι μέρος της ζωής μου, μέρος του εαυτού μου και ο χρόνος που της έχω δώσει είναι χρόνος που ήθελα να της δώσω. Γι’ αυτό, όταν κοιτάζω πίσω, δεν σκέφτομαι τι θυσίασα για να φτάσω εδώ, αλλά όσα έζησα ακολουθώντας αυτό που αγαπώ» πρόσθεσε.

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