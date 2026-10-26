Χάρης Δούκας για τις εκλογές τη Σερβία: Νίκη για ένα δυναμικό Κίνημα Πολιτών που εμπνέει μόνο αισιοδοξία

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Για τη μεγάλη εκλογική νίκη του Κινήματος Πολιτών στη Σερβία έκανε ανάρτηση ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
Όπως αναφέρει ο δήμαρχος «η “Φοιτητική Λίστα{, που γεννήθηκε από το μαζικό φοιτητικό κίνημα που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια με αφορμή την πολύνεκρη τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, αναδείχθηκε στις χθεσινές εκλογές ως το πρώτο κόμμα.
Το φοιτητικό κίνημα, μη βρίσκοντας επαρκή πολιτική έκφραση, αυτοοργανώθηκε, έδωσε τη μάχη του και νίκησε» ανέφερε ο κ. Δούκας.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα έχει ως εξής:
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