Στην Κ. Μακεδονία ο Μητσοτάκης: Την Τρίτη στο Κιλκίς και μετά στη Θεσσαλονίκη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για τρίτη φορά μέσα σε έναν μήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες στη βόρεια Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία από την Τρίτη το πρωί για να πραγματοποιήσει περιοδεία στον νομό Κιλκίς.

Θα επισκεφτεί έργα που υλοποιούνται στον νομό, όπως οι οδικοί άξονες Νέα Σάντα-Άσσηρος και Χαλάστρα – Πολύκαστρο – Εύζωνοι, αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ θα μιλήσει προς τους πολίτες σε συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο Αγιονέρι του Δήμου Κιλκίς το μεσημέρι της Τρίτης.

Από το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται να δώσει το «παρών» στην τελετή απόδοσης του έργου φωτισμού ανάδειξης του Λευκού Πύργου που διοργανώνει το υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πόλης της Θεσσαλονίκης και όπου θα παραβρεθεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο πρωθυπουργός την Τετάρτη το πρωί αναμένεται να δώσει το «παρών» στην επίσημη τελετή που θα γίνει στη Ηρώο του Γ’ Σώματος Στρατού, ενώ στη συνέχεια θα παρακολουθήσει τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε επίσης

Αντώνης Σαμαράς μετά την ομιλία Καραμανλή: «Το θέμα δεν είναι ότι τον άκουσα εγώ. Άλλοι πρέπει να τον ακούσουν»…

Μητσοτάκης για την παγκόσμια ημέρα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού: «Αν λάβετε μήνυμα από το “Προλαμβάνω” μην το αγνοήσετε»

Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη για Μονή Σινά: «Λύνεται εκκρεμότητα 1.500 χρόνων»