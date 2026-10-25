Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη για Μονή Σινά: «Λύνεται εκκρεμότητα 1.500 χρόνων»

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Ανάρτηση για τη συμφωνία της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά με την Αίγυπτο έκανε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η σύζυγος του πρωθυπουργού κάνει λόγο για μια συμφωνία που παρέχει ασφαλή νομική βάση στη Μονή και βάζει τέλος σε μια θεσμική εκκρεμότητα που, όπως σημειώνει, παραμένει ανοιχτή εδώ και 1.500 χρόνια.

Δίνει μάλιστα έμφαση στις εγγυήσεις για τη διατήρηση του θρησκευτικού χαρακτήρα και του μοναστικού τρόπου ζωής, αλλά και στην αποκλειστική χρήση και κατοχή των χώρων λατρείας από τη Σιναϊτική Αδελφότητα.

Η ανάρτηση της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη:

«Συμφωνία μεταξύ της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά και της Αιγύπτου, η οποία δίνει ασφαλή νομική βάση στη διαχρονία ενός ζωντανού ορθόδοξου προσκυνήματος με ιστορία δεκαπέντε αιώνων.

Για πρώτη φορά, με ειδικό, νομικά δεσμευτικό κείμενο, κατοχυρώνονται στο διηνεκές ο θρησκευτικός χαρακτήρας και ο μοναστικός τρόπος ζωής της Μονής, καθώς και η αποκλειστική χρήση και κατοχή των χώρων λατρείας από την αδελφότητά της με την εγγύηση της Αιγύπτου και χωρίς καμία δυνατότητα αλλοίωσης των λατρευτικών χώρων.

Αντιμετωπίζεται έτσι μια θεσμική εκκρεμότητα 1.500 χρόνων».

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