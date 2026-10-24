Προβληματίζονται στην κυβέρνηση ότι… πιάστηκαν στον ύπνο!

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Με εξαιρετικά αμήχανο τρόπο υποδέχθηκαν «γαλάζιοι» βουλευτές την είδηση της κύρωσης του επίμαχου τουρκολιβυκού μνημονίου για τις θαλάσσιες ζώνες από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, η οποία βρίσκεται στη Βεγγάζη, δηλαδή, στο κομμάτι της χώρας που ελέγχεται από τον Χαλίφα Χαφτάρ. Ο προβληματισμός στην Κ.Ο. της ΝΔ ήταν διπλός.

● Από τη μία, υπενθύμιζαν ότι τον Ιούνιο Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης είχαν υποδεχθεί στην Αθήνα τον υιό Χαφτάρ, Σαντάμ, και είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι, εν πάση περιπτώσει, είχαν αποκατασταθεί οι δίαυλοι επικοινωνίας με τη Βεγγάζη.

● Και από την άλλη, επισήμαναν ότι η Αθήνα φάνηκε απροετοίμαστη μπροστά στις εξελίξεις, σαν να «πιάστηκε στον ύπνο», όπως έλεγαν κάποιοι χαρακτηριστικά.

Ένας τρίτος προβληματισμός, ωστόσο, μοιάζει πιο… εσωτερικός για τη ΝΔ και αφορά στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος προχώρησε σε σκληρή δήλωση, μετά το «σκάσιμο» της είδησης από τη Βεγγάζη.

Λένε, δηλαδή, ότι ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται δικαιωμένος για τις προειδοποιήσεις του σχετικά με τους χειρισμούς από την κυβέρνηση των εθνικών θεμάτων και ότι, στην παρούσα φάση, δύσκολα μπορούν να αντικρουστούν οι ισχυρισμοί του.

Όπως και να ’χει, πάντως, η ατμόσφαιρα στην Κ.Ο. είναι βαριά και υπάρχει ο προβληματισμός ότι μπορεί να επιδεινωθεί όταν η υπόθεση αυτή έλθει για συζήτηση στη Βουλή, όπως ήδη έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ – αίτημα που εκτιμάται ότι εκ των πραγμάτων θα γίνει δεκτό από την κυβέρνηση…

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