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20.10.2026 19:13

Νέα επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

20.10.2026 19:13
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Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να εγκρίνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.

Ο πρώην πρωθυπουργός επανέρχεται στο αίτημά του για την αποπομπή του Γιώργου Γεραπετρίτη, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση σοβαρά λάθη στους χειρισμούς της εξωτερικής πολιτικής. Παράλληλα, συνδέει τις τελευταίες εξελίξεις με το μεταναστευτικό, τις ανησυχίες για τη Μονή Σινά και την τουρκική δραστηριότητα στη Θράκη.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρίσκεται και η πολιτική των «ήρεμων νερών» απέναντι στην Τουρκία, την οποία επικρίνει με ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, κάνοντας λόγο για νέα γεωπολιτικά προβλήματα που, όπως υποστηρίζει, έχουν προκύψει για τη χώρα από τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Με τη νέα του παρέμβαση, ο Σαμαράς, επαναφέροντας με επιμονή το αίτημα για αποπομπή του υπουργού Εξωτερικών και στέλνει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα προς την κυβέρνηση, ότι το μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής παραμένει ανοιχτό και η κριτική του δεν πρόκειται να αμβλυνθεί.

Ολόκληρη η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

«Τα δραματικά γεγονότα της Λιβύης, εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον κ Γεραπετρίτη που πρόσφατα μας διαβεβαίωνε για τα ακριβώς αντίθετα. Εκθέτουν και τον Πρωθυπουργό που συμφωνεί σε όλα μαζί του, αντί να τον έχει ήδη αποπέμψει.

Και ενώ κύματα παράνομων μεταναστών από τη Λιβύη στοχεύουν την Κρήτη, πυκνώνουν τα σύννεφα ακόμα και για τη Μονή Σινά.

Την ίδια ώρα βλέπουμε την Τουρκία να αγοράζει συνεχώς -μέσω Βουλγαρικών εταιριών- ακίνητα στη Θράκη.

Και τον Ράμα να αγκαλιάζεται με τον Ερντογάν.

Κι εμείς κοιμισμένοι, κολυμπάμε πάντα στα δήθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία…

Οφείλει ο κ Μητσοτακης να καταλάβει το μέγεθος των νέων γεωπολιτικών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα ο ίδιος με τον κ. Γεραπετρίτη».

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