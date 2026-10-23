Τι δηλώνει το μήνυμα Τσίπρα σε Λούλα

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Η δημόσια στήριξη του Αλέξη Τσίπρα στον πρόεδρο της Βραζιλίας, Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ενόψει του κρίσιμου δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών της 25ης Οκτωβρίου, εκπέμπει αριστερό πολιτικό σήμα, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη διεθνή εμβέλεια που επιδιώκει να διατηρήσει ο πρώην πρωθυπουργός.

Με την παρέμβασή του, ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. επαναφέρει στο προσκήνιο τις σχέσεις του με τη Λατινική Αμερική και εκφράζει τη στήριξή του προς την Αριστερά σε διεθνές επίπεδο. Η επιλογή του να τοποθετηθεί δημόσια υπέρ του 80χρονου Λούλα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υπό το πρίσμα της αναδιαμόρφωσης του πολιτικού του προφίλ, καθώς αναδεικνύει τη σύνδεσή του με τον προοδευτικό χώρο.

Παράλληλα, στο μήνυμα διακρίνεται η έμφαση στην ανάγκη συντονισμού των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στην ενίσχυση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και διεθνώς.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε τις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας αναμέτρηση ανάμεσα στη δημοκρατία και τον αυταρχισμό. Αναφέρθηκε, επίσης, στον αγώνα της «κυβερνώσας Αριστεράς» για κοινωνική δικαιοσύνη, ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του με το σύνθημα: «Με τον Λούλα. Με την Αριστερά!».

@atsipras Στις 25 Οκτωβρίου, ο Βραζιλιάνικος λαός καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην Αριστερά και την ακροδεξιά, ανάμεσα στην πρόοδο και τον σκοταδισμό, ανάμεσα στη δημοκρατία και τον αυταρχισμό, ανάμεσα στον Λούλα και τον Μπολσονάρου. Σε μια περίοδο όπου η ακροδεξιά βρίσκεται σε άνοδο παγκοσμίως και οι ευρωπαϊκοί λαοί διαμαρτύρονται απέναντι στην αδικία, τη φτώχεια και τις ανισότητες, ο αγώνας του Λούλα στη Βραζιλία μας εμπνέει. Είναι ο αγώνας της κυβερνώσας Αριστεράς που προστατεύει τα εθνικά συμφέροντα και βρίσκει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα του λαού για την αξιοπρέπεια των πολιτών και την κοινωνική δικαιοσύνη. Με τον Λούλα. Με την Αριστερά. Με τις προοδευτικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο. BORA LULA! No dia 25 de outubro, o povo brasileiro é chamado a escolher entre a esquerda e a extrema direita, entre o progresso e o obscurantismo, entre a democracia e o autoritarismo, entre Lula e Flávio Bolsonaro. Em um momento em que a extrema direita avança em todo o mundo e os povos da Europa protestam contra as injustiças, a pobreza e a desigualdade, a luta de Lula no Brasil nos inspira. É a luta da esquerda que governa, que protege os interesses nacionais e encontra soluções para os problemas cotidianos do povo, pela dignidade e pela justiça social. Com Lula, com a esquerda, com as forças progressistas de todo o mundo. BORA LULA! ♬ original sound – Αλέξης Τσίπρας

Η ανταπόκριση του Βραζιλιάνου προέδρου ήταν άμεση. Ο Λούλα ευχαρίστησε τον «σύντροφο Αλέξη Τσίπρα» για τη στήριξη και τη φιλία του, συνδέοντας τη δημόσια παρέμβαση με την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας απέναντι στην ακροδεξιά. «Η άνοδος της ακροδεξιάς απαιτεί αποφασιστικότητα και ενότητα μεταξύ των δημοκρατικών δυνάμεων σε όλο τον κόσμο. Στεκόμαστε μαζί σε αυτόν τον αγώνα», τόνισε ο πρόεδρος της Βραζιλίας.

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