«Και α και ου, τον… ήπιαμε παντού!», η επική ατάκα Ξανθόπουλου για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

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Με μια επική ατάκα, σύνθεση από πρόσφατες ηχηρές παρεμβάσεις «γαλάζιων», σχολίασε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, χθες στην Ολομέλεια, τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης, δηλαδή, την έγκριση του Τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βιώνει άλλη μια αποτυχία στην εξωτερική πολιτική. Το τουρκολιβυκό σύμφωνο είναι αγκάθι στα πλευρά της χώρας. Η έγκριση του παράνομου και άκυρου τουρκολιβυκού μνημονίου συνιστά ένα ακόμη σοβαρό φιάσκο της εξωτερικής πολιτικής της νέας δημοκρατίας». Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγω επιπλέον για απανωτές ήττες στην εξωτερική πολιτική. Και κλείνοντας αυτό το σκέλος της ομιλίας του ανέφερε: Για να συναιρέσω δύο τοποθετήσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Καλογερόπουλου και του κ. Άδωνι Γεωργιάδη, θα σας πω “και α και ου, τον ήπιαμε παντού”».

Μπορεί ο συμπαθής βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να έχει θεσμικό προφίλ, όμως τα «γαλάζια» καμώματα δεν αφήνουν ούτε τους πιο εγκρατείς «ν’ αγιάσουν»…

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