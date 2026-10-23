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23.10.2026 09:19

Έβγαλε…διάγνωση ο Γεωργιάδης για τον Ανδρουλάκη: Δεν ψήφισε το νόμο για τα social media από… κόμπλεξ

23.10.2026 09:19
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Έξαλλος με τη στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη κατά την ψήφιση του ν/σ για τον «κόφτη» στα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας.

Μιλώντας στο Action 24, o Άδωνις Γεωργιάδης είπε χαρακτηριστικά ότι «αντί αυτό να αποτελέσει αφορμή για να στείλουμε μήνυμα στη Meta και το TikTok ότι δεν παίζουμε και ότι η χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, έρχονται όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ψηφίζουν όχι. Και εντάξει το ΚΚΕ που ψηφίζει σε όλα όχι, το ΠΑΣΟΚ που θέλει να κυβερνήσει άφησε τα παιδιά μας απροστάτευτα και έπαιξε το παιχνίδι του Facebook, της Meta και του Ζούκερμπεργκ».

«O Ανδρουλάκης που πολεμάει υποτίθεται τον καπιταλισμό και είναι σοσιαλιστής. Ντράπηκε και η ντροπή, δεν μπορώ να το πιστέψω. Για να μην φανεί ότι στηρίζουν μια πρωτοβουλία του Μητσοτάκη επειδή έχει κόμπλεξ ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη, αφήνει τα παιδιά των Ελλήνων απροστάτευτα, αίσχος. Δεν υπάρχει χειρότερη κοινοβουλευτική στιγμή για το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε όχι και δεν ντρέπονται στη Χαριλάου Τρικούπη» συνέχισε ο υπουργός Υγείας.

Και έκλεισε στέλνοντας πολιτικό μήνυμα: «Αυτά να τα βλέπει λαός για να δει ποιοι είναι οι αντίπαλοί μας. Μπροστά στο να πέσει ο Μητσοτάκης δεν τους νοιάζει τίποτα, ούτε τα παιδιά μας». Και πού να πλησιάσουν και οι εκλογές

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