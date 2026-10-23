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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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23.10.2026 08:05

Ξανά… μαζί Καραμανλής και Σαμαράς

23.10.2026 08:05
karamanlis samaras

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Θυμάστε που σας λέγαμε πριν από μερικές ημέρες ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε δεχθεί πρόσκληση για να παραβρεθεί στην ομιλία του Κώστα Καραμανλή στις 25 του μήνα στο Πολεμικό Μουσείο, αλλά δεν ήταν γνωστό αν θα παραβρισκόταν;

Ε, ο Μεσσήνιος πολιτικός, καίτοι ο Καραμανλής ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να στηρίξει το κόμμα του, είπε το «ναι» και θα πάει στο Πολεμικό Μουσείο για την εκδήλωση που διοργανώνει η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Και πώς θα μπορούσε να λείψει, καθώς όλα δείχνουν ότι ο Καραμανλής θα κάνει ευρεία αναφορά στα ελληνοτουρκικά και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και θα ασκήσει κριτική στην εξωτερικώ πολιτική της κυβέρνησης.

Εν πάση περιπτώσει, μετά από κάμποσο καιρό οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρώην πρόεδροι της ΝΔ θα βρεθούν και πάλι μαζί…

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