Ανάρτηση Μητσοτάκη για το νομοσχέδιο που αφορά ανήλικους και social media: «Και τώρα αφήνουμε το κινητό»

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Ανάρτηση στο instagram έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη σημερινή ψήφιση του νομοσχεδίου για την επιβολή ορίου ηλικίας για την πρόσβαση στα social media.

Όπως ανέφερε στο σχετικό βίντεο ο πρωθυπουργός το κινητό και τα social media «κλέβουν» χρόνο από τον ύπνο των παιδών, δεν τα αφήνουν να συγκεντρωθούν, δεν τα αφήνουν να παίξουν με τους φίλους τους.

Ξεκινώντας το βίντεο με τη φράση «ένα τελευταίο βίντεο και το κλείνω», ο κ. Μητσοτάκης εξηγεί πως «όταν το ατελείωτο σκρολάρισμα στερεί κάθε γονιός οφείλει να παρέμβει κι εμείς ως πολιτεία να σταθούμε δίπλα του».

«Σήμερα ψηφίζουμε το νομοσχέδιο για επιβολή ορίου ηλικίας για πρόσβαση στα social media. Προβλέπει πρόσβαση από τα 15 έτη με εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2027» συνεχίζει ο πρωθυπουργός ο οποίος στη συνέχεια στέλνει μήνυμα στα παιδιά, τους γονείς αλλά και τις εταιρείες των social media.

«Για τα παιδιά: θέλω να έχετε περισσότερο χρόνο και χώρο για όσα σας κάνουν πραγματικά χαρούμενους χωρίς την πίεση να είστε διαρκώς online. Το μέτρο αφορά τα social media και όχι γενικά τη χρήση του κινητού ή άλλες εφαρμογές

Στους γονείς: ξέρω ότι είναι δύσκολο να παλεύετε μόνοι σας με αλγόριθμους που είναι σχεδιασμένοι για να κρατάνε τα παιδιά κολλημένα στην οθόνη. Ερχόμαστε να σας βοηθήσουμε και να σας στηρίξουμε

Και στις πλατφόρμες: χετε ευθύνη να ελέγχετε αξιόπιστα την ηλικία των χρηστών με πλήρη προστασία της ιδιωτικότητας Και έχετε 2,5 μήνες μπροστά σας για να το κάνετε»

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