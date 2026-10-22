Ο Αρκάς… ξαναχτυπά: Υπεραπλουστευτικό και προκλητικό σχόλιο για τις εξεγέρσεις σε Γαλλία, Αλβανία, Ιταλία

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Για άλλη μια φορά ο Αρκάς επιχειρεί να σχολιάσει την επικαιρότητα και το κάνει με τον γνωστό υπεραπλουστευτικό και εν τέλει προβοκατόρικο τρόπο του, αλλά – και αυτή τη φορά – όπως λέει και οι Αμερικανοι, «έχασε το στόρι».
Στο σκίτσο βλέπουμε τις σημαίες της Γαλλίας, της Αλβανίας, της Ιταλίας και του Βελγίου να καίγονται κουρελιασμένες, με τη λεζάντα: «Η Ευρώπη αυτοκαταστρέφεται κι εμείς πάλι τελευταίοι. Πίσω κι από την Αλβανία».
Προφανώς για τον Αρκά οι κινητοποιήσεις των μαθητών στη Γαλλία για την άθλια κατάσταση των σχολείων τους, ή των πολιτών σε Ιταλία και Αλβανία για τη διαφθορά και την ακρίβεια είναι… αυτοκαταστροφή της Ευρώπης. Όσο για το «πάλι τελευταίοι», φαίνεται ότι ο Αρκάς δεν ενθουσιάζεται με την ιδέα οι άνθρωποι να διεκδικούν πράγματα.
Τι να πει κανείς…
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