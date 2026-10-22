Λιόλιος gate: Περίεργη ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ για τις στημένες διαιτησίες – Μιλά για «προκαταβολικές καταδίκες»

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Μία τουλάχιστον περίεργη ανακοίνωση για το σκάνδαλο μεγατόνων που συγκλονίζει το μπάσκετ, πρωτοφανές για δυτική χώρα με κανονικό αθλητισμό και κράτος δικαίου, εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, φλερτάροντας με τη… ντροπή.

Την ώρα που ο εισαγγελέας μαζεύει με χειροπέδες κορυφαίους διαιτητές της λίγκας και της Ευρωλίγκας, βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε σπίτια εμπλεκομένων και ελέγχονται 50 αγώνες για στημένες διαιτησίες, ακόμα και σε μαθητικά πρωταθλήματα, το ΠΑΣΟΚ ένιωσε την ανάγκη να διευκρινίσει —τόσο μη μου άπτου είναι το Κίνημα!— ότι «η Δικαιοσύνη οφείλει να επιτελέσει το έργο της ανεπηρέαστη, χωρίς προκαταβολικές καταδίκες»!

Λες και η Δικαιοσύνη, και μάλιστα ο συγκεκριμένος εισαγγελέας που έχει βάλει στο μικροσκόπιο όλη τη βρωμιά, τη δυσωδία και τη διαφθορά στο ελληνικό μπάσκετ, δεν ξέρει να κάνει τη δουλειά της και να μείνει ανεπηρέαστη, αλλά περιμένει τον Σκουντή, τη Σταρακά και τον Χουλιάρα του ΠΑΣΟΚ να της δώσουν συμβουλές!

Η ανακοίνωση έχει κάνει αλγεινή εντύπωση στον χώρο του μπάσκετ, τουλάχιστον σε όσους γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, αλλά και παρακολουθούν τα τεκταινόμενα, χωρίς να μπορούν ούτε οι ίδιοι να πιστέψουν το βάθος του σκανδάλου.

Αλλά για το ΠΑΣΟΚ προέχει να μην… υπάρξουν «προκαταβολικές καταδίκες». Αντί να κοιτάξει ότι γκρεμίζεται συθέμελα όλο το οικοδόμημα και η εμπιστοσύνη των ανθρώπων που ασχολούνται με το άθλημα. Με την ευθύνη μίας ΕΟΚ που έχει βυθιστεί στην ανυποληψία – πλέον και στις δικαστικές έρευνες.

Κατ’ ορισμένους, δεν είναι τυχαία αυτή η αποστροφή, που μοιάζει με… σωσίβιο απόγνωσης στην υπερασπιστική γραμμή του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, της εδώ και καιρό αμφιλεγόμενης για τα σφυρίγματά της διαιτητή Τσαρούχα και των άλλων συλληφθέντων.

Γραμματέας του Τομέα Αθλητισμού στο ΠΑΣΟΚ είναι ο Βασίλης Σκουντής, ο οποίος ήταν ένας από τους πέντε δημοσιογράφους που επέλεξε ο Λιόλιος για να δώσει, προ εβδομάδων, απολογιστική συνέντευξη, αποκλείοντας όλους τους υπόλοιπους συντάκτες του μπάσκετ.

Η κίνηση του Λιόλιου δεν σημαίνει, προφανώς, την παραμικρή σχέση των δημοσιογράφων με τις παράνομες δραστηριότητες για τις οποίες κατηγορείται τώρα. Δείχνει, όμως, ότι ο συλληφθείς ήθελε να έχει καλές σχέσεις και να επιλέγει με ποιους δημοσιογράφους θα συνομιλεί και σε ποιων τις ερωτήσεις θα απαντά.

Κατά τα λοιπά, η ανακοίνωση λέει και ενδιαφέροντα πράγματα.

Η δήλωση του ΠΑΣΟΚ

Κοινή δήλωση της Χριστίνας Σταρακά, υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, του γραμματέα του Τομέα Αθλητισμού, Βασίλη Σκουντή, και του γραμματέα του Δικτύου Ομοσπονδιών και Αθλητικών Σωματείων, Κώστα Χουλιάρα, για τις εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ:

Οι σημερινές εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ συνιστούν ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που προκαλεί δυσφήμηση και θίγει βάναυσα την αξιοπιστία του αθλητισμού στη χώρα μας.

Η Δικαιοσύνη οφείλει να επιτελέσει το έργο της ανεπηρέαστη, χωρίς προκαταβολικές καταδίκες, αλλά με ξεκάθαρη στάση μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς, χρηματισμού και χειραγώγησης αγώνων σε όλη την κλίμακα, από την κορυφαία επαγγελματική λίγκα έως και τα σχολικά πρωταθλήματα.

Η ακεραιότητα των πρωταθλημάτων σε όλα τα επίπεδα είναι αδιαπραγμάτευτη.

Ως ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής είχαμε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στις αρχές του περασμένου Μαΐου, καταθέτοντας ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, με θέμα τον έλεγχο της νομιμότητας και τη θεσμική θωράκιση της ακεραιότητας στο ελληνικό μπάσκετ, έπειτα από καταγγελίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας, και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε με σοκαριστικό τρόπο.

Το πρόβλημα, εκτός από ηθικό, είναι επίσης δομικό και αφορά τα ελλείμματα ελέγχου του ίδιου του συστήματος.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει άμεσα και τεκμηριωμένα στα εξής ερωτήματα:

Ποια είναι τα πεπραγμένα των ελεγκτικών μηχανισμών της Πολιτείας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού τα τελευταία χρόνια;

Τελούσαν εν γνώσει της σήματα κινδύνου (red flags) για ύποπτο στοιχηματισμό ή καταγγελίες που παρέμειναν στα συρτάρια;

Για την ουσιαστική κάθαρση του αθλητισμού, προτείνουμε άμεσα:

Αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη διαιτησία και αυστηρό οικονομικό έλεγχο των οργάνων της.

και αυστηρό οικονομικό έλεγχο των οργάνων της. Αυστηροποίηση των ποινών για τη χειραγώγηση αγώνων , με εξαντλητικές κυρώσεις.

, με εξαντλητικές κυρώσεις. Αναδιαμόρφωση του πλαισίου για τους σχολικούς και εφηβικούς αγώνες (μοριοδότηση για τις πανελλήνιες εξετάσεις), για την εξάλειψη φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού και χρηματισμού.

Η διαφάνεια και η ισονομία στον αθλητισμό δεν αποτελούν επιλογή, αλλά αναπόδραστο χρέος απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία.

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