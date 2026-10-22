Ο Τσίπρας και ο… Γκάλης

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Εντάξει, είναι κατανοητό ότι στην πολιτική μερικές φορές λέγονται και υπερβολές, στο πλαίσιο της προσπάθειας να τονιστούν κάποια πράγματα. Αλλά, νομίζουμε ότι το συγκρίνεται ένας πολιτικός με τον υπέρτατο σταρ του μπάσκετ, Νίκο Γκάλη, αποτελεί μια υπερβολή που δύσκολα «στέκεται».

Εν πάση περιπτώσει, τη σύγκριση αυτή έκανε ο Άγγελος Κορωνίος, λέγοντας (ρ/σ Mega News) ότι αν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν μπασκετμπολίστας, θα ήταν ο Νίκος Γκάλης. Ο διάλογος ήταν χαρακτηριστικός:

Δημοσιογράφος : Μπάσκετ ξέρει ο πρόεδρος;

: Μπάσκετ ξέρει ο πρόεδρος; Κορωνιός : Μπάσκετ ξέρει. Εντάξει, θέλουμε λίγες προπονήσεις, αλλά νομίζω ότι το έχει.

: Μπάσκετ ξέρει. Εντάξει, θέλουμε λίγες προπονήσεις, αλλά νομίζω ότι το έχει. Δημοσιογράφος : Ξέρει καλύτερα πολιτική μάλλον παρά μπάσκετ;

: Ξέρει καλύτερα πολιτική μάλλον παρά μπάσκετ; Κορωνιός : Πολιτική νομίζω ότι όλοι το γνωρίζουμε, είναι καταξιωμένος πολιτικός.

: Πολιτική νομίζω ότι όλοι το γνωρίζουμε, είναι καταξιωμένος πολιτικός. Δημοσιογράφος : Με ποιον παίκτη θα τον παρομοιάζατε;

: Με ποιον παίκτη θα τον παρομοιάζατε; Κορωνιός: Θα τον έβαζα Νίκο Γκάλη.

Χμμμμ…

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