Ο Τσίπρας και ο… Γκάλης

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Εντάξει, είναι κατανοητό ότι στην πολιτική μερικές φορές λέγονται και υπερβολές, στο πλαίσιο της προσπάθειας να τονιστούν κάποια πράγματα. Αλλά, νομίζουμε ότι το συγκρίνεται ένας πολιτικός με τον υπέρτατο σταρ του μπάσκετ, Νίκο Γκάλη, αποτελεί μια υπερβολή που δύσκολα «στέκεται».
Εν πάση περιπτώσει, τη σύγκριση αυτή έκανε ο Άγγελος Κορωνίος, λέγοντας (ρ/σ Mega News) ότι αν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν μπασκετμπολίστας, θα ήταν ο Νίκος Γκάλης. Ο διάλογος ήταν χαρακτηριστικός:
Χμμμμ…
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