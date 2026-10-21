Γκράβα: Ερωτήματα για το πόρισμα του ΤΕΕ – «Τελικά όλοι το είχαν εκτός από εμένα», λέει ο Χάρης Δούκας

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Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για την ασφάλεια και την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, καθώς το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), έπειτα από αυτοψία στους χώρους, δεν αποσαφηνίζει την προέλευση της οσμής που προκάλεσε την κινητοποίηση. Παράλληλα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο Δήμος δεν είχε λάβει επίσημα το σχετικό έγγραφο και ενημερώθηκε για την ύπαρξή του μέσω των μέσων ενημέρωσης. Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Χάρης Δούκας άσκησε κριτική για το γεγονός ότι δεν είχε λάβει το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) σχετικά με το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, όπου συζητήθηκε το ζήτημα.

Ο δήμαρχος Αθηναίων έθεσε ερωτήματα για τις δημόσιες τοποθετήσεις του προκατόχου του, Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει το σχολικό συγκρότημα «ωρολογιακή βόμβα».

«Πώς γίνεται, αν δεν είχατε το πόρισμα του ΤΕΕ, να σχολιάζετε ότι είναι “ωρολογιακή βόμβα”; Το είχατε, κ. Μπακογιάννη;», διερωτήθηκε ο Χάρης Δούκας.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις αναρτήσεις του κ. Μπακογιάννη, αλλά και στις δηλώσεις του κ. Αβραμίδη, ο οποίος είχε παραδεχθεί ότι δεν είχε διαβάσει το σύνολο του πορίσματος. Όπως υποστήριξε ο δήμαρχος, προκύπτει το ερώτημα πώς ήταν δυνατόν να υπάρχουν δημόσιες τοποθετήσεις για το περιεχόμενό του, ενώ ο ίδιος δεν είχε λάβει το σχετικό έγγραφο.

Ο κ. Δούκας σημείωσε, μάλιστα, ότι το πόρισμα είχε χαρακτηριστεί «εμπιστευτικό πρωτόκολλο προέδρου ΤΕΕ», αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο διακινήθηκε και αξιοποιήθηκε δημόσια. «Βλέποντας τις αναρτήσεις του κ. Μπακογιάννη και τις δηλώσεις του κ. Αβραμίδη, που λέει ότι κάποια διάβασε και κάποια όχι, καταλαβαίνω ότι ο δήμαρχος δεν είχε το πόρισμα, που ήταν “εμπιστευτικό πρωτόκολλο προέδρου ΤΕΕ” και το είχαν όλοι οι άλλοι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα παραπάνω καταγράφονται σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τελικά όλοι είχαν το πόρισμα του ΤΕΕ εκτός από εμένα… pic.twitter.com/UuoWey5wIH October 21, 2026

Η αντίδραση Δούκα για το πόρισμα της Γκράβας

Νωρίτερα, το πρωί της Τετάρτης, ο δήμαρχος Αθηναίων είχε εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά του μέσω των social media, καταγγέλλοντας ότι πληροφορήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης την ύπαρξη του πορίσματος του ΤΕΕ για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Στην ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν είχε παραλάβει κανένα επίσημο έγγραφο, παρά τα αιτήματα που, όπως ανέφερε, είχαν διατυπωθεί τις προηγούμενες ημέρες.

«Έστησαν επικοινωνιακό σόου στις πλάτες των παιδιών. Ντροπή και μόνο ντροπή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αδιανόητα πράγματα.



Μαθαίνουμε για το πόρισμα του ΤΕΕ για τα σχολεία της Γκράβας από την εφημερίδα Καθημερινή και ακούμε σε ζωντανή μετάδοση τον κ. Πορτοσάλτε να το σχολιάζει.



Μέχρι στιγμής ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει παραλάβει κανένα επίσημο έγγραφο στα χέρια του, παρά τις… pic.twitter.com/tRdLoAHljK October 21, 2026

Η αντιπαράθεση για τα κονδύλια των σχολείων

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε και στα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες της Αθήνας, καλώντας τον Κώστα Μπακογιάννη να είναι πιο προσεκτικός στις αναφορές του.

«Λέτε συνέχεια λάθος», σχολίασε, υποστηρίζοντας ότι η δημοτική αρχή έχει διαθέσει 25 εκατομμύρια ευρώ για τα σχολεία και ότι η εξάντληση των διαθέσιμων πόρων οδήγησε στην απόφαση για τη λήψη δανείου.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη δημοτική αρχή, σημειώνοντας ότι τα 15 εκατομμύρια ευρώ που, όπως ανέφερε, είχαν παραμείνει διαθέσιμα δεν επαρκούσαν για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των σχολικών κτιρίων.

«Γιατί τα 15 εκατ. που αφήσατε, με την εικόνα που είχαν τα σχολεία, δεν έφταναν για τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κύριε δήμαρχε, αντιλαμβάνομαι ότι έχετε μια δυσανεξία στον Τύπο και ότι δεν αντέχετε την κριτική, αλλά πρέπει επιτέλους να κάνετε τη δουλειά σας. Το πόρισμα του ΤΕΕ είναι ένα πόρισμα-φωτιά, αποκαλυπτικό, το οποίο ξεγυμνώνει τη δημοτική Αρχή. Εδώ μιλάμε πραγματικά για μια ωρολογιακή βόμβα. Περισσότερα ακούσαμε για τη διαρροή στον Τύπο, παρά για τη διαρροή στη Γκράβα. Ο νόμος είναι σαφής. Η ευθύνη είναι του δήμου. Τελεία και παύλα. Εδώ και έναν μήνα προσπαθείτε να μετατοπίσετε την ευθύνη παντού. Εσείς, όμως, έχετε και την ευθύνη και τους πόρους. Τρία χρόνια τώρα, όμως, δεν κάνατε τίποτα», ανέφερε ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης.

Και πρόσθεσε: «Το θέμα είναι κρίσιμο και αφορά άμεσα τα παιδιά που περιμένουν από εμάς ασφαλή σχολεία και υπεύθυνες λύσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χιλιάδες οικογένειες έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, περιμένοντας απαντήσεις και λύσεις. Οφείλετε να σταθείτε με υπευθυνότητα απέναντί τους. Σταματήστε να κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας και σταθείτε επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων».

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