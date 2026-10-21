Μικροένταση στην Ομόνοια μετά το μαζικό Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο – Άνδρας των ΜΑΤ πέταξε κρότου λάμψης μέσα στον σταθμό και… αποχαιρέτισε τους αποδέκτες (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένταση σημειώθηκε στην περιοχή της Ομόνοιας μετά την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων με τη συμμετοχή φοιτητών, μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, οι οποίοι διεκδικούν δημόσια και δωρεάν Παιδεία.

Ομάδα ατόμων φέρεται να επιτέθηκε στους άνδρες των ΜΑΤ που βρίσκονταν στην περιοχή, πετώντας τους πέτρες και μπουκάλια, ενώ προχώρησε σε προσαγωγές. Από το πρωί της Τετάρτης σημειώθηκαν 21 προσαγωγές.

Αίσθηση ωστόσο προκαλεί βίντεο του in.gr, το οποίο δείχνει άνδρα των ΜΑΤ να πετά χειροβομβίδα κρότου-λάμψης μέσα στον σταθμό του μετρό, δίχως να υπολογίζει αν από κάτω τις σκάλες βρίσκονται άνθρωποι. Μάλιστα, στη συνέχεια γυρίζει και ειρωνικά αποχαιρετά τους αποδέκτες της χειροβομβίδας σε μια αδικαιολόγητη κίνηση.

Ένταση και χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης σημειώθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του μαζικού πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου Η κατάσταση κλιμακώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, ενώ έγιναν 2-3 προσαγωγές με τις αστυνομικές δυνάμεις να προχωρούν στη ρίψη δακρυγόνων ακόμη και σε χώρους του μετρό. 🎥romanos.l Διαβάστε περισσότερα στο https://t.co/8tA1TdmeIW — in.gr/news (@in_gr) October 21, 2026

Το μαζικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι της Τετάρτης ενώ στην πορεία συμμετείχαν πάνω από 10.000 άνθρωποι.

Πριν από την έναρξη της πορείας, μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιλίου πραγματοποίησαν μουσική παρέμβαση στην κεφαλή της συγκέντρωσης, παίζοντας το «Τραγούδι των Παρτιζάνων» και στη συνέχεια την «4η Διεθνή», εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς τους μαθητές στη Γαλλία, την Ιταλία και άλλες χώρες που συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις

Κεντρικό σύνθημα των φοιτητών είναι το «Να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε», με βασικά αιτήματα τη λήψη μέτρων στήριξης απέναντι στο αυξημένο κόστος σπουδών και φοιτητικής στέγης, τη μείωση των ενοικίων, την αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και τη διεύρυνση των δικαιούχων.

Παράλληλα, ζητούν περισσότερες διαθέσιμες θέσεις στις φοιτητικές εστίες και την κατάργηση του νόμου για τις διαγραφές φοιτητών.

Κεντρικό ζήτημα αποτελεί επίσης η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόσο στην καθημερινή διαβίωση όσο και στις σπουδές τους. Στο πλαίσιο των διεκδικήσεών τους, ζητούν χαμηλότερα ενοίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων, αλλά και ενίσχυση των φοιτητικών εστιών με περισσότερες διαθέσιμες θέσεις. Παράλληλα, θέτουν ως προτεραιότητα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων.

Μαθητές και γονείς ζητούν ασφαλή σχολεία και κάλυψη των κενών

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν επίσης μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, με αιτήματα που αφορούν τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων και την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης.

Οι μαθητές και οι γονείς ζητούν την αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων, τη λειτουργία μικρότερων τμημάτων και την κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών.

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) εξάλλου έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για σήμερα, η οποία αφορά τους εκπαιδευτικούς στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) είχε προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00.

Στα αιτήματα των εκπαιδευτικών περιλαμβάνονται οι αυξήσεις στους μισθούς, η επαναφορά των δώρων, η κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία με μόνιμους διορισμούς και η εξασφάλιση ασφαλών σχολικών υποδομών.

Αντίστοιχα αιτήματα προβάλλουν και οι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας έμφαση στην εξασφάλιση περισσότερων δωρεάν θέσεων σε φοιτητικές εστίες, καθώς και στη δωρεάν σίτιση και μετακίνηση για το σύνολο των φοιτητών. Ζητούν, επίσης, παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κόστους στέγασης, ενώ στις διεκδικήσεις τους περιλαμβάνεται η επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων.

Κλειστοί παραμένουν από τις 09:00 οι πέντε σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης: Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Σιντριβάνι και Πανεπιστήμιο. Το άνοιγμά τους θα αποφασιστεί από την Ελληνική Αστυνομία, ανάλογα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Σημειώνεται ότι λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι το συλλαλητήριο στη συμπρωτεύουσα έληξε ειρηνικά με τους μαθητές να αποχωρούν, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για νέα πορεία στις 30 Οκτωβρίου.

Πάτρα: Πάνω από 3.000 διαδηλωτές στην πλατεία Όλγας

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο και στην Πάτρα, όπου μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Εργατικό Κέντρο, στην πλατεία Όλγας. Σύμφωνα με τι πρώτες εκτιμήσεις, οι συγκεντρωμένοι ξεπερνούν τους 3.000, ενώ η προσέλευση συνεχίζεται.

Οι μαθητές διαδηλώνουν με συνθήματα και καπνογόνα, ζητώντας δημόσια και δωρεάν Παιδεία, καθώς και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των προβλημάτων στον χώρο της εκπαίδευσης.

Στο πλευρό τους βρίσκονται γονείς και εργαζόμενοι, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των πρωτοβάθμιων σωματείων και του Εργατικού Κέντρου Πάτρας. Στη συγκέντρωση συμμετέχει σύσσωμη και η δημοτική αρχή της πόλης, ενώ λίγο νωρίτερα χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης.

Νωρίτερα, φοιτητές είχαν πραγματοποιήσει προσυγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου και στη συνέχεια κινήθηκαν με πορεία προς το Εργατικό Κέντρο, όπου ενώθηκαν με το κύριο σώμα των διαδηλωτών.

Σε λίγο αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της Πάτρας. Οι συμμετέχοντες εκφράζουν την επιθυμία η κινητοποίηση να εξελιχθεί ειρηνικά, χωρίς επεισόδια.

Οι φοιτητές συνδέουν τις κινητοποιήσεις τους με αντίστοιχες δράσεις στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καλώντας σε μαζική συμμετοχή. Όπως επισημαίνουν, συντονίζουν τη δράση τους με εκπαιδευτικούς, εργαζομένους στα πανεπιστήμια, υγειονομικούς και μαθητές, οι οποίοι αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Λάρισα: Συγκέντρωση με σύνθημα υπέρ της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στη Λάρισα, με τη συμμετοχή να είναι μέχρι στιγμής περιορισμένη και το κλίμα να παραμένει ήρεμο. Χαιρετισμό απηύθυνε φοιτητής, με κεντρικό σύνθημα «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία παλεύουμε για δωρεάν δημόσια Παιδεία».

Καταγγελία από Παφίλη για αστυνοκρατία – Στους δρόμους και οι εκπαιδευτικοί

Ο Θανάσης Παφίλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ, προέβη σήμερα σε τηλεφωνική παρέμβαση στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, υπουργό Προστασίας του Πολίτη και κατήγγειλε το απαράδεκτο κλίμα αστυνομοκρατίας στο κέντρο της Αθήνας με μαζικούς ελέγχους διαδηλωτών, ενόψει του σημερινού πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου.

Κουφονικολάου: Τα παιδιά της κρίσης βγαίνουν στους δρόμους

«Τα παιδιά που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην οικονομική κρίση βγαίνουν στους δρόμους» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Θεώνη Κουφονικολάου. Και συμπληρώνει:

«Έμαθαν καλά τι σημαίνει απογοήτευση, πίεση, θυμός και φόβος, ένιωσαν πώς είναι να μην σε ακούν ενώ προσπαθείς να εκφραστείς και τώρα είναι εκεί έξω και διεκδικούν τα αυτονόητα. Μιλούν για το κόστος ζωής και τη φοιτητική στέγη, για το στρεβλό εκπαιδευτικό μας σύστημα και ζητούν να ακούσουμε προσεκτικά.

Η κυβέρνηση αισθάνεται απειλή μπροστά στη διεκδίκηση μιας καλύτερης ζωής. Προσπαθεί να συνδέσει την πολιτική κινητοποίηση και διαμαρτυρία των παιδιών με βίαια επεισόδια. Το κάνουν εκ του πονηρού και κυρίως το κάνουν επειδή δεν αντέχουν να ακούσουν.

Τα παιδιά πρέπει να προστατευτούν σήμερα από τη βία με κάθε τρόπο, πρέπει να νιώσουν ασφαλή στην προσπάθειά τους να υψώσουν τη φωνή τους και να νιώσουν ελπίδα και πίστη στις δυνάμεις τους.

Πρέπει η Πολιτεία να σεβαστεί τις ανάγκες τους στην πράξη, ενισχύοντας τον προϋπολογισμό σχολείων και πανεπιστημίων, καταργώντας τις πανελλαδικές με ένα σύστημα που δεν αποκλείει τους πιο ευάλωτους, ενισχύοντας οικονομικά τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά, αλλάζοντας το εκπαιδευτικό σύστημα και προστατεύοντάς τους νέους από την αισχροκέρδεια ιδιωτικών συμφερόντων και από την αφόρητη στεγαστική κρίση.

Κι εμείς οφείλουμε να ακούσουμε με σεμνότητα τη γενιά που, δεν βγήκε καλά-καλά από μία κρίση και εγκλωβίστηκε στην επόμενη».

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Πέντε χρόνια κάθειρξη σε ζευγάρι που βασάνισε σκύλο – Του έκοψαν την ουρά και τον έβαψαν

Marfin: Στη φυλακή μετά τις συμπληρωματικές απολογίες οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό του 2010

Κτηνωδία στην Πολύαιγο: Σκότωσαν θαλάσσια χελώνα και την κρέμασαν από βράχο (video)