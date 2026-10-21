Κτηνωδία στην Πολύαιγο: Σκότωσαν θαλάσσια χελώνα και την κρέμασαν από βράχο (video)

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Μία θαλάσσια χελώνα εντοπίστηκε νεκρή στην Πολύαιγο, στον κόλπο Γαλάζια Νερά, με πολλά ερωτήματα να προκύπτουν για τις συνθήκες θανάτου της, καθώς βρέθηκε κρεμασμένη πάνω σε βράχο.

Τα αίτια θανάτου της χελώνας παραμένουν άγνωστα. Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται ως πιθανή εξήγηση είναι να τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος.

Ωστόσο, η θέση στην οποία βρέθηκε, κρεμασμένη πάνω στον βράχο, ενισχύει τις υπόνοιες ότι κάποιος παρενέβη μετά τον θάνατό της.

Η Πολύαιγος, που βρίσκεται κοντά στην Κίμωλο και τη Μήλο, αποτελεί το μεγαλύτερο ακατοίκητο νησί του Αιγαίου και φιλοξενεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο φυσικό οικοσύστημα. Η περιοχή προστατεύεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000.

Τα Γαλάζια Νερά είναι ένας από τους γνωστότερους όρμους του νησιού, όπου καταφθάνουν συχνά σκάφη αναψυχής. Πρόκειται για μια περιοχή με μεγάλους βραχώδεις σχηματισμούς που υψώνονται πάνω από τη θάλασσα.

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