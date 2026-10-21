Πανεκπαιδευτικά Συλλαλητήρια: Με πανό στα γαλλικά και μπαλόνια η πορεία μαθητών και φοιτητών – Συγκεντρώσεις σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Κρήτη

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Ξεκινά σε λίγη ώρα το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας.

Ήδη, κόσμος με πανό και μπαλόνια στα χέρια και συνθήματα στα γαλλικά έχει συγκεντρωθεί στα Προπύλαια.

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκονται σε 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Στην κεφαλή της πορείας στάθηκαν μαθητές από το μουσικό σχολείο του Ιλίου και άρχισαν να παίζουν γαλλικά τραγούδια που ακούστηκαν στις διαδηλώσεις.

Κεντρικό ζήτημα για τους φοιτητές αποτελεί η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόσο στην καθημερινή διαβίωση όσο και στις σπουδές τους. Στο πλαίσιο των διεκδικήσεών τους, ζητούν χαμηλότερα ενοίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων, αλλά και ενίσχυση των φοιτητικών εστιών με περισσότερες διαθέσιμες θέσεις. Παράλληλα, θέτουν ως προτεραιότητα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων.

Αντίστοιχα αιτήματα προβάλλουν και οι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας έμφαση στην εξασφάλιση περισσότερων δωρεάν θέσεων σε φοιτητικές εστίες, καθώς και στη δωρεάν σίτιση και μετακίνηση για το σύνολο των φοιτητών. Ζητούν, επίσης, παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κόστους στέγασης, ενώ στις διεκδικήσεις τους περιλαμβάνεται η επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων.

Οι φοιτητές συνδέουν τις κινητοποιήσεις τους με αντίστοιχες δράσεις στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καλώντας σε μαζική συμμετοχή. Όπως επισημαίνουν, συντονίζουν τη δράση τους με εκπαιδευτικούς, εργαζομένους στα πανεπιστήμια, υγειονομικούς και μαθητές, οι οποίοι αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Δέκα προσαγωγές στην Αθήνα – Στους δρόμους και οι εκπαιδευτικοί

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε 10 προσαγωγές κατά τη διάρκεια ελέγχων πριν το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο.

Στο πλαίσιο των σημερινών κινητοποιήσεων, απεργιακές δράσεις έχουν προγραμματιστεί και στον χώρο της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία, ενώ η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) προχωρά σε τρίωρη στάση εργασίας, από τις 11:00 έως τις 14:00.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των εκπαιδευτικών βρίσκονται η κάλυψη των κενών στα σχολεία με μόνιμους διορισμούς, αλλά και η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, με στόχο τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

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