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21.10.2026 11:19

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο η αναισθησιολόγος – Τα επίμαχα μηνύματα, τα φιαλίδια και οι αμοιβές έως 200 ευρώ

21.10.2026 11:19
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Σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται να διαδραματίζει η αναισθησιολόγος που συνεργαζόταν με την κρατούμενη «γιατρό». Οι αστυνομικές και ανακριτικές αρχές εξετάζουν τη διαδρομή των φιαλιδίων με τις νοσοκομειακές ουσίες που εντοπίστηκαν στο αίμα του τραγουδιστή, εστιάζοντας στις επικοινωνίες μεταξύ των δύο γυναικών.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα μηνύματα που αντάλλασσαν μέσω κινητού τηλεφώνου, από τα οποία προκύπτει ότι η 56χρονη είχε ζητήσει και στο παρελθόν ουσίες από την αναισθησιολόγο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η συνεργασία τους είχε διάρκεια πολλών ετών.

Θάνατος Μαζωνάκη: Η συνεργασία με την αναισθησιολόγο και οι αμοιβές των 150-200 ευρώ

Η αναισθησιολόγος έχει ήδη καταθέσει με την ιδιότητα της μάρτυρα ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επαγγελματική της συνεργασία με την προσωρινά κρατούμενη γιατρό είχε αρχίσει πριν από πολλά χρόνια, ενώ για κάθε φλεβοκέντηση λάμβανε αμοιβή από 150 έως 200 ευρώ.

Κατά την κατάθεσή της, η αναισθησιολόγος υποστήριξε ότι είχε διακόψει τη συνεργασία της με την 56χρονη από τον περασμένο Αύγουστο.

Το μήνυμα της 2ας Σεπτεμβρίου για τη μιδαζολάμη

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα αποδίδεται σε μήνυμα που εστάλη στις 2 Σεπτεμβρίου, όταν η «γιατρός» ζήτησε από την αναισθησιολόγο να της προμηθεύσει μιδαζολάμη.

Η απάντηση της αναισθησιολόγου ήταν θετική, καθώς ανέφερε ότι υπήρχε διαθέσιμο απόθεμα της ουσίας και ότι μπορούσε να την προμηθεύσει.

Η συγκεκριμένη επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα πριν από την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο που βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου.

Το μήνυμα περιλαμβάνεται στα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, στο πλαίσιο της διερεύνησης της προέλευσης των νοσοκομειακών ουσιών που ανιχνεύθηκαν στο αίμα του τραγουδιστή.

Η δεύτερη επικοινωνία για αντίδοτο προποφόλης και η άρνηση της αναισθησιολόγου

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, προκύπτει και δεύτερη επικοινωνία, αυτή τη φορά ανάμεσα σε συνεργάτιδα της 56χρονης «γιατρού» και την αναισθησιολόγο.

Η επικοινωνία φέρεται να έγινε την ίδια ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, με αντικείμενο την αναζήτηση αντιδότου προποφόλης.

Η αναισθησιολόγος, πάντως, μέχρι στιγμής αρνείται ότι πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη επικοινωνία.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι αστυνομικές και ανακριτικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους ενδείξεις και στοιχεία που υποδεικνύουν το αντίθετο.

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