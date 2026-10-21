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21.10.2026 10:33

Τζάνειο: Διασωληνωμένη η 21χρονη που της έδωσαν χάπι βιασμού – Συνελήφθη ο φίλος της στην Πάρο

21.10.2026 10:33
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Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ νοσηλεύεται μια 21χρονη από την Πάρο που διακομίστηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο Πειραιά σε κωματώδη κατάσταση, σήμερα Τετάρτη.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η 21χρονη διακομίστηκε στο Τζάνειο από την Πάρο σε κώμα από ουσίες που πιθανολογείται ότι της έδωσε φίλος της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην κοπέλα φέρεται να δόθηκε χάπι βιασμού.

Ο φίλος της συνελήφθη στην Πάρο και ανακρίνεται.

Οι γιατροί στο Τζάνειο νοσοκομείο καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να τη σώσουν με την κατάσταση της υγείας της να είναι κρίσιμη.

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