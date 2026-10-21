Ρόδος: Στο εδώλιο 48χρονος για revenge porn – Έστειλε 30 γυμνές φωτογραφίες της πρώην συντρόφου του στην αδελφή της

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Ρόδου θα βρεθεί στις 2 Νοεμβρίου ένας 48χρονος, κάτοικος Κω, για υπόθεση revenge porn.

Ο άνδρας κατηγορείται ότι απειλούσε την πρώην σύντροφό του και έστειλε γυμνές φωτογραφίες της στην αδελφή της, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Ο 48χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για εκδικητική πορνογραφία και ενδοοικογενειακή απειλή, με την υπόθεση να αφορά περιστατικά του Σεπτεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άνδρας και η γυναίκα διατηρούσαν σχέση για περίπου έναν χρόνο, από το 2019 έως το 2020.

Μετά τον χωρισμό τους, εκείνος φέρεται να αρνούνταν να αποδεχθεί το τέλος της σχέσης, επιδιώκοντας συνεχώς επικοινωνία μαζί της και απειλώντας ότι θα της έκανε κακό και θα τη διασύρει δημοσιοποιώντας προσωπικές της φωτογραφίες.

Σύμφωνα με την dimokratiki.gr, τα ξημερώματα της 21ης Σεπτεμβρίου 2022, ο 48χρονος φέρεται να έστειλε στη γυναίκα μηνύματα μέσω Facebook και Instagram, απειλώντας ότι θα προωθούσε γυμνές φωτογραφίες της στην αδελφή της και θα τις δημοσιοποιούσε στο διαδίκτυο. Μάλιστα, της έστειλε και τις ίδιες τις φωτογραφίες, προκειμένου να δείξει ότι μπορούσε να πραγματοποιήσει την απειλή του.

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 8:30 το πρωί, εμφανίστηκε στον χώρο εργασίας της και, μπροστά σε συναδέλφους της, φέρεται να της είπε: «Θα σε καταστρέψω», «δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι με άλλον άνδρα», «θα σε ξεφτιλίσω παντού» και «θα στείλω γυμνές φωτογραφίες σου στο παιδί σου».

Το βράδυ της επόμενης ημέρας, στις 22 Σεπτεμβρίου, φέρεται να έστειλε περίπου 30 γυμνές φωτογραφίες της γυναίκας με προσωπικό μήνυμα στο Facebook της αδελφής της, η οποία ζει στην Αλβανία. Εκείνη ενημέρωσε αμέσως την αδελφή της και διέγραψε το υλικό.

Ακολούθησε η σύλληψη του 48χρονου από το Τμήμα Ασφαλείας Κω και η κατάσχεση του κινητού του τηλεφώνου. Από την ψηφιακή έρευνα της συσκευής δεν εντοπίστηκαν φωτογραφίες που να απεικονίζουν τη γυναίκα σε σεξουαλική πράξη. Βρέθηκαν, ωστόσο, φωτογραφίες της με εσώρουχα, καθώς και συνομιλία με την αδελφή της που επιβεβαίωνε την αποστολή προσωπικών φωτογραφιών.

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Στην απολογία του, στις 24 Σεπτεμβρίου 2022, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε αρχικά τις πράξεις που του αποδίδονται. Ωστόσο, ενώπιον της ανακρίτριας παραδέχθηκε ότι είχε στείλει 10 έως 15 γυμνές φωτογραφίες της γυναίκας στην αδελφή της.

Ισχυρίστηκε ότι το έκανε για να αποδείξει πως η γυναίκα επιθυμούσε να συνεχίσουν τη σχέση τους, ενώ εκείνος προσπαθούσε να τη διακόψει.

Υποστήριξε επίσης ότι δεν επρόκειτο για σταθερή συντροφική σχέση, αλλά για περιστασιακές ερωτικές επαφές, καθώς η γυναίκα ήταν παντρεμένη. Όσο για τα μηνύματα, τα χαρακτήρισε «προειδοποιήσεις» προκειμένου να σταματήσει εκείνη να τον ενοχλεί.

Οι ισχυρισμοί του δεν έγιναν δεκτοί στο στάδιο της παραπομπής. Κρίθηκε ότι η διάρκεια της σχέσης και το γεγονός ότι ο ίδιος παραδέχθηκε πως δεν είχε άλλη ερωτική σύντροφο εκείνη την περίοδο στοιχειοθετούσαν σχέση με χαρακτηριστικά μονιμότητας.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι, εφόσον επιθυμούσε να διακόψει την επικοινωνία, μπορούσε να το κάνει με νόμιμα μέσα και όχι με απειλές και αποστολή προσωπικών φωτογραφιών.

Από το τελικό κατηγορητήριο αφαιρέθηκε το σκέλος της δημόσιας ανάρτησης του υλικού σε κοινωνικό δίκτυο, καθώς οι φωτογραφίες στάλθηκαν με ιδιωτικό μήνυμα σε ένα μόνο πρόσωπο και δεν έγιναν προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Μέχρι τη δίκη εξακολουθούν να ισχύουν οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στον 48χρονο το 2022: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, μηνιαία εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα, απαγόρευση κάθε επικοινωνίας με τη γυναίκα και την οικογένειά της και χρηματική εγγύηση 1.000 ευρώ.

Η υπόθεση θα εξεταστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου στις 2 Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Σίφνος: Βρέθηκε νεκρό σώμα άντρα μέσα στη θάλασσα

Άρτα: Νήπιο εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνο του στον δρόμο

Αμαλιάδα: Έθαψαν τη μητέρα τους στον κήπο γιατί δεν είχαν χρήματα να πληρώσουν την κηδεία