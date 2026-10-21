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ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Διαμαντάτος ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ

21.10.2026 10:00

Παράλιο Άστρος: Αντιδράσεις για το μνημείο του Ανδρέα Αραχωβίτη – Οι προειδοποιήσεις για την ασφάλεια του λιμανιού παραμένουν στο προσκήνιο

21.10.2026 10:00
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Αντιδράσεις προκαλεί στο Παράλιο Άστρος η προοπτική τοποθέτησης ενός μικρού προσκυνηταρίου στη μνήμη του Ανδρέα Αραχωβίτη, στο σημείο όπου ο 53χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του στις 21 Ιανουαρίου 2026, όταν παρασύρθηκε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας και ενώ βρισκόταν σε πεζή περιπολία στο λιμάνι της περιοχής μαζί με την διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος, με σκοπό να απομακρυνθούν πολίτες, ιδιοκτήτες σκαφών, από το σημείο λόγω των εξαιρετικά έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν στην περιοχή.

Την ώρα που η συζήτηση επικεντρώνεται στο πού και με ποιον τρόπο θα τιμηθεί η μνήμη του, παραμένουν στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας του λιμανιού. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας Κυνουρίας ενέκρινε ομόφωνα, στις 10 Σεπτεμβρίου 2026, την πρόταση για την κατασκευή ενός μικρού προσκυνηταρίου, χωρίς ωστόσο να έχουν κλείσει όλες οι εκκρεμότητες για την υλοποίησή της. Κατά τη συζήτηση εκφράστηκαν προβληματισμοί για την ασφάλεια του συγκεκριμένου σημείου, καθώς πρόκειται για τον προσήνεμο μόλο, που εκτίθεται στον έντονο κυματισμό. Στο τραπέζι τέθηκε, μάλιστα, η εναλλακτική να τοποθετηθεί εκεί αναμνηστική πλακέτα και το προσκυνητάρι να μεταφερθεί σε ασφαλέστερη θέση. Επίσης, υπήρχε πρόταση του δημοτικού συμβούλου Ιωάννη Δαλιάνη για την ονοματοδοσία της προβλήτας του λιμένα Παραλίου Άστρους ως «Προβλήτα Ανδρέα Αραχωβίτη», χωρίς όμως αυτό να έχει γίνει πράξη.

Και το ζήτημα είναι ότι σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχουν προχωρήσει και οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την ασφάλεια του σημείου και της αποτροπής παρόμοιων συμβάντων. Υπενθυμίζεται ότι  λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του λιμενικού, στις 24 Ιανουαρίου 2026, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), Γεώργιος Βάλλης, είχε απευθυνθεί στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καταθέτοντας προτάσεις για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε λιμάνια, μαρίνες και παραθαλάσσιες περιοχές κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών συνθηκών. Στην επιστολή του ζητούσε να εκδίδονται άμεσα οδηγίες προς τις λιμενικές αρχές για τον αποκλεισμό περιοχών στις οποίες υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή, με παράλληλη ενημέρωση των ιδιοκτητών σκαφών για την προστασία των περιουσιών τους. Πρότεινε, επίσης, την ενίσχυση των βαρδιών του Λιμενικού Σώματος, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι απαγορεύσεις πρόσβασης τηρούνται στην πράξη.  Η ΠΕΠΙΕΘ έθετε και το ζήτημα της επάρκειας των λιμενικών υποδομών, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι κυματοθραύστες δεν επαρκούν για να περιορίσουν την ένταση των κυμάτων πριν αυτά φτάσουν στο λιμάνι. Για τον λόγο αυτό πρότεινε την εξέταση πρόσθετων κατασκευών ή προεκτάσεων, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος εισόδου νερού στη στεριά και να περιορίζονται οι ζημιές στις παρακείμενες περιοχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε το σημείο που έχασε τη ζωή του ο Ανδρέας Αραχωβίτης και τραυματίστηκε και η διοικήτρια να είναι ασφαλέστερο.

Ο Ανδρέας Αραχωβίτης, πατέρας ενός παιδιού, υπηρετούσε επί περίπου 25 χρόνια στο Λιμενικό Σώμα. Στις 21 Ιανουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια πεζής περιπολίας στο Παράλιο Άστρος, εν μέσω σφοδρής θαλασσοταραχής, κύματα παρέσυραν στη θάλασσα δύο λιμενικούς και έναν πολίτη. Ο ίδιος δεν κατάφερε να σωθεί, παρά τις προσπάθειες που έγιναν. Πριν από λίγες εβδομάδες με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής το παιδί του Ανδρέα Αραχωβίτη, του στελέχους του Λιμενικού Σώματος που έχασε τη ζωή του τον περασμένο Ιανουάριο στο Άστρο Κυνουρίας εν ώρα υπηρεσίας «υιοθετήθηκε» από την Βουλή. Η «υιοθεσία» της Βουλής αφορά στην παροχή οικονομικής βοήθειας μέχρι και τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας των παιδιών, εφόσον σπουδάσουν σε κάποιο ίδρυμα (10.000 ευρώ ετησίως).

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