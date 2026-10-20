MICHELIN Guide 2027: Η Ελλάδα διευρύνει την παρουσία της με τη Θεσσαλονίκη και τη Σαντορίνη – Ποιοι κέρδισαν αστέρι και ποιοι το έχασαν

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Η παρουσία της Ελλάδας στον διεθνή γαστρονομικό χάρτη ενισχύεται με την επέκταση του Οδηγού MICHELIN σε δύο ακόμη ελληνικούς προορισμούς, τη Θεσσαλονίκη και τη Σαντορίνη, που εντάσσονται για πρώτη φορά στην έκδοση του 2027, πλαισιώνοντας την Αθήνα.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΟΤ, η Αθήνα, με παρουσία στον Οδηγό MICHELIN εδώ και δύο δεκαετίες, εξακολουθεί να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς της ελληνικής γαστρονομικής σκηνής, ενώ η συνεργασία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με τον Oδηγό MICHELIN συνεχίζεται για τρίτη χρονιά. Η ένταξη της Θεσσαλονίκης, με την πλούσια πολυπολιτισμική γαστρονομική της παράδοση, και της Σαντορίνης, με το ιδιαίτερο terroir και την ξεχωριστή γαστρονομική της ταυτότητα, διευρύνει το γεωγραφικό αποτύπωμα του Οδηγού στη χώρα και αναδεικνύει την ποικιλομορφία της ελληνικής γαστρονομίας.

Η επίσημη ανακοίνωση των Επιλογών του Οδηγού MICHELIN για το 2027 πραγματοποιήθηκε σήμερα, 20 Οκτωβρίου, στο Παρίσι, κατόπιν πολύμηνης συνεργασίας του γενικού γραμματέα του ΕΟΤ, Ανδρέα Φιορεντίνου, το International Director του Οδηγού MICHELIN, Gwendal Poullennec, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη συνεργασία του ΕΟΤ με τον Οδηγό MICHELIN.

Ο γενικός γραμματέας ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος δήλωσε: «Η ένταξη της Θεσσαλονίκης και της Σαντορίνης στον Οδηγό MICHELIN, επιπλέον της Αθήνας, συνιστά μία σημαντική διεθνή αναγνώριση για την ελληνική γαστρονομία. Αναγνωρίζει, κυρίως, τους ανθρώπους που τη δημιουργούν καθημερινά: chefs, επαγγελματίες της εστίασης και παραγωγούς. Για τον ΕΟΤ, η γαστρονομία είναι πολύ περισσότερα από ένα κομμάτι του προορισμού. Είναι άλλος ένας λόγος να έρθει κανείς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, κάθε εποχή του χρόνου. Στην τρίτη χρονιά της συνεργασίας μας με τον Οδηγό MICHELIN, συνεχίζουμε να επενδύουμε σταθερά σε εμπειρίες υψηλής αξίας και ποιότητας. Αυτές διευρύνουν τον τουριστικό χάρτη της χώρας και φέρνουν νέους προορισμούς στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος».

Οι Επιλογές του φετινού MICHELIN Guide

Ο Οδηγός MICHELIN Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σαντορίνη 2027 σηματοδοτεί ένα ορόσημο για την ελληνική γαστρονομία, καθώς για πρώτη φορά διευρύνει την εμβέλειά του πέρα από την Αθήνα, συμπεριλαμβάνοντας δύο προορισμούς με τη δική τους, ξεχωριστή γαστρονομική ταυτότητα: τη Θεσσαλονίκη και τη Σαντορίνη. Με 62 εστιατόρια κατανεμημένα στους τρεις προορισμούς, η φετινή επιλογή σχεδόν διπλασιάζει τον αριθμό των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στον Οδηγό, προσφέροντας μια ευρύτερη, πιο πολυδιάστατη και πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της ελληνικής κουζίνας από ποτέ.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται και στις διακρίσεις που απονέμονται. Η έκδοση του 2027 τιμά το εστιατόριο Lycabettus στη Σαντορίνη με δύο Αστέρια MICHELIN, προσθέτει επτά νέα εστιατόρια στην κατηγορία του ενός Αστεριού MICHELIN, αναγνωρίζει επτά εστιατόρια με τη διάκριση Bib Gourmand και εντάσσει για πρώτη φορά 21 εστιατόρια στην κατηγορία των Προτεινόμενων (Recommended), επιβεβαιώνοντας τη σημαντική δυναμική που παρουσιάζει σήμερα η ελληνική γαστρονομική σκηνή.

Παρότι η Αθήνα παραμένει ο κορυφαίος γαστρονομικός προορισμός της Ελλάδας, η ένταξη της Θεσσαλονίκης και της Σαντορίνης προσθέτει νέες διαστάσεις στην επιλογή του Οδηγού. Η Θεσσαλονίκη ξεχωρίζει για τη γαστρονομική της σκηνή, η οποία έχει διαμορφωθεί μέσα από τη συνύπαρξη και την αλληλεπίδραση επιρροών από την Ανατολή και τη Δύση. Αυτή η πολυμορφία αντικατοπτρίζεται τόσο στα εστιατόρια που διακρίνονται με Bib Gourmand για την εξαιρετική σχέση ποιότητας και τιμής που προσφέρουν, όπως τα Deka Trapezia και To Manitari, όσο και στα Προτεινόμενα εστιατόρια, τα οποία αναδεικνύουν διαφορετικές τοπικές και μεσογειακές γαστρονομικές παραδόσεις.

Η Σαντορίνη εκφράζει στο τραπέζι τη μοναδική ταυτότητα των Κυκλάδων, μέσα από προϊόντα, γεύσεις και πιάτα βαθιά συνδεδεμένα με τον τόπο της. Έχοντας πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη γαστρονομία της Μεσογείου, το νησί φιλοξενεί το νέο εστιατόριο που διακρίνεται φέτος με δύο Αστέρια MICHELIN, καθώς και τρία από τα επτά νέα εστιατόρια που εντάσσονται στην κατηγορία του ενός Αστεριού MICHELIN.

Η επιλογή του 2027 αναδεικνύει τον δυναμισμό της ελληνικής γαστρονομικής σκηνής, με κινητήρια δύναμη μια νέα γενιά σεφ που επαναπροσδιορίζουν τη γαστρονομική κληρονομιά της χώρας μέσα από μια σύγχρονη ματιά, χωρίς να απομακρύνονται από τις ρίζες τους. Από τις δημιουργικές επανερμηνείες της παράδοσης που συναντά κανείς στα εστιατόρια Aleria, SENSE και Selene, μέχρι τις πιο καινοτόμες γαστρονομικές προσεγγίσεις των Amphibian και Simul, η Ελλάδα αποδεικνύει την αξιοσημείωτη ικανότητά της να εξελίσσεται, εδραιώνοντας τη θέση της ως ένας από τους πιο ελκυστικούς γαστρονομικούς προορισμούς της Μεσογείου.

Ο Gwendal Poullennec, Διεθνής Διευθυντής του Οδηγού MICHELIN, δήλωσε: «Η ελληνική γαστρονομία γνωρίζει μια περίοδο εντυπωσιακής διεθνούς προβολής, με κινητήρια δύναμη μια νέα γενιά σεφ που επανερμηνεύει τη γαστρονομική κληρονομιά της χώρας μέσα από μια σύγχρονη ματιά, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστή στις ρίζες της. Σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, η καινοτομία συνυπάρχει με την παράδοση σε μια ζωντανή και δημιουργική γαστρονομική σκηνή, ενώ προορισμοί όπως η Σαντορίνη έχουν αναδείξει τη γαστρονομική αριστεία σε ένα από τα βασικά τους πλεονεκτήματα.

Η ελληνική κουζίνα είναι πολύ περισσότερο από μια πολιτιστική έκφραση· ενσαρκώνει μια φιλοσοφία ζωής που βασίζεται στην ισορροπία, την απλότητα και τον σεβασμό στα τοπικά προϊόντα. Συνολικά, η Ελλάδα προσφέρει μια αξιοθαύμαστη ισορροπία ανάμεσα στην πρωτοποριακή κουζίνα και τον σεβασμό σε γαστρονομικές παραδόσεις αιώνων, με την εξαιρετική ποιότητα των τοπικών πρώτων υλών να αποτελεί σταθερό θεμέλιο».

Αθήνα: Τέσσερα νέα αστέρια, μία ηχηρή απώλεια

Συνολικά 16 εστιατόρια της Αθήνας βραβεύονται με αστέρι Michelin.

Τέσσερα εστιατόρια κάνουν το ντεμπούτο τους στον λαμπερό κόσμο των αστεριών αποκτώντας ένα αστέρι Michelin:

Aleria (σεφ Γκίκας Ξενάκης) Seeds (σεφ Δήμος Σαμουράκης) SENSE (σεφ Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος) Simul (σεφ Νίκος Θωμάς)

Η μεγαλύτερη είδηση της πρωτεύουσας ωστόσο είναι η απώλεια ενός αστεριού για το εστιατόριο Delta, το οποίο πλέον διατηρεί ένα αστέρι.

Το ένα αστέρι Michelin διατηρούν επίσης τα:

Makris Athens Tudor Hall Σπονδή Patio CTC Herve Pelagos Botrini’s Soil Hytra The Zillers

Κατηγορία Bib Gourmand (Εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής)

Δύο νέες εισόδους είχαμε με τα εστιατόρια: Zohos (Electra Palace Plaka) και Upon στο Παλαιό Φάληρο. Παράλληλα, διατηρούν τη διάκρισή τους τα:

Άκρα Pharaoh Nolan

Main Selection (Προτεινόμενα Εστιατόρια)

Οι επιθεωρητές τοποθέτησαν 17 εστιατόρια σε αυτή την κατηγορία για το υψηλό επίπεδο της κουζίνας τους και είναι τα εξής:

Dolli’s FineMess Λινού Σουμπάση και Σία Esthio Ovio Gallina VeriTable Vezene GB Roof Garden Ateno Amphibian Sole Giaguaro Humain Thirio Iodio Cerdo Negro 1985 Βαρούλκο

Η Θεσσαλονίκη

Η γαστρονομική Θεσσαλονίκη μετρά πλέον 20 παρουσίες στον οδηγό, κατανεμημένες στις κατηγορίες Bib Gourmand και Recommended, χωρίς ωστόσο να αποσπάσει κάποιο αστέρι.

Με Bib Gourmand βραβεύονται πέντε εστιατόρια:

Δέκα Τραπέζια Μενού με… νου +Τροφή Τρία Γουρουνάκια Το Μανιτάρι

Στο Main Selection (προτεινόμενα) συναντάμε 15 εστιατόρια:

Ακτή Ντοβίλ Μαιτρ και Μαργαρίτα Ορίζοντες Οψοποιών Μαγγανείαι Όλυμπος Νάουσα Daios Bar Restaurant Grada Nuevo Poster L’Albero Botargo Χαρούπι Salonika 7 Θάλασσες Νέα Διαγώνιος Μαύρη Θάλασσα

Σαντορίνη: Πέντε αστέρια σε τέσσερα εστιατόρια

Η Σαντορίνη επιβεβαιώνει τη θέση της ως κορυφαίος γαστρονομικός προορισμός, συγκεντρώνοντας συνολικά πέντε αστέρια με την κορυφαία επιβράβευση να έρχεται για το Lycabettus στην Οία (Andronis) που πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή είσοδο, κατακτώντας απευθείας δύο αστέρια μια σπάνια επίδοση διεθνώς για εστιατόριο που εντάσσεται για πρώτη φορά στον Οδηγό.

Ένα αστέρι Michelin αποσπούν τα εστιατόρια:

Selene Lauda Botrini’s Santorini, με Έκτορα Μποτρίνι να σημειώνει μια αξιοσημείωτη πρωτιά, διατηρώντας ταυτόχρονα δύο βραβευμένα εστιατόρια με το όνομά του στην Σαντορίνη καθώς και ένα στην Αθήνα (Botrinis).

Τέσσερα Ειδικά Βραβεία Michelin

Για την ανάδειξη του ταλέντου και της εξειδίκευσης στη φιλοξενία, απονεμήθηκαν τέσσερα ειδικά βραβεία:

Βραβείο Νέου Σεφ Michelin: Στον 29χρονο Θεόδωρο Καλοΐδη (σεφ στο Το Μανιτάρι στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τον culinary consultant Δημήτρη Παμπορή) για τη δημιουργική επανερμηνεία της ελληνικής παράδοσης.

Βραβείο Εξυπηρέτησης Michelin: Στον Christian Potelle, Διευθυντή του εστιατορίου Σπονδή στην Αθήνα, για την απαράμιλλη γαλλική φινέτσα και την προσοχή στη λεπτομέρεια.

Βραβείο Sommelier Michelin: Στη Δέσποινα Τοκαλάκη του εστιατορίου Aleria στην Αθήνα, για τη βαθιά γνώση και το πάθος της στο wine pairing.

Βραβείο Michelin για το Άνοιγμα της Χρονιάς: Στο Amphibian στην Αθήνα (ταράτσα Στέγης Ιδρύματος Ωνάση), με γαστρονομική καθοδήγηση από τον σεφ Τάσο Μαντή.

Ο απολογισμός του Οδηγού Michelin Ελλάδας 2027 σε αριθμούς

Σύνολο επιλεγμένων εστιατορίων: 62

– Δύο Αστέρια Michelin: 1 εστιατόριο (νέο)

– Ένα Αστέρι Michelin: 19 εστιατόρια (7 νέα)

– Bib Gourmand: 10 εστιατόρια (7 νέα)

– Προτεινόμενα εστιατόρια (Main Selection): 32 εστιατόρια (21 νέα)

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