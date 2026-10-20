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20.10.2026 14:15

Ρέθυμνο: Εκτός ψυγείου στο νεκροτομείο για 3 μέρες ο Ούγγρος που πνίγηκε – «Δεν χωρούσε… λόγω μεγέθους»

20.10.2026 14:15
nosokomeio

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Αν και ακούγεται αδιανόητο, τρεις ημέρες εκτός ψυκτικού θαλάμου, σε κρεβάτι του νεκροτομείου του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, παρέμεινε η σορός του 57χρονου Ούγγρου που πνίγηκε σε παραλία της Γεωργιούπολης στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, ο άνδρας ήταν… εύσωμος και δεν υπήρχε κατάλληλος θάλαμος για τη φύλαξη της σορού του μέχρι την ιατροδικαστική εξέταση.

Ο 57χρονος είχε χάσει τη ζωή του την Παρασκευή σε παραλία της περιοχής Κουρνά στη Γεωργιούπολη. Όπως αναφέρει το Zarpanews, η σορός του παρέμεινε επί τρεις ημέρες εκτός ψυγείου, ενώ η οσμή από τη σήψη άρχισε να γίνεται αισθητή σε χώρους του νοσοκομείου.

Πολίτες κατήγγειλαν το συμβάν, ενώ ο διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργος Παπακωνσταντής, έδωσε εξηγήσεις στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης.

Νοσοκομείο Ρεθύμνου: «Υπάρχουν έξι ψυγεία, αλλά δεν χωρούσε»

Σύμφωνα με τον διοικητή, το νεκροτομείο διαθέτει έξι ψυγεία, ωστόσο ο 57χρονος ήταν ιδιαίτερα σωματώδης και δεν χωρούσε σε αυτά.

«Υπάρχουν 6 ψυγεία, όμως ο συγκεκριμένος ήταν σωματώδης και δεν χωρούσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σορός παρέμεινε σε κρεβάτι του νεκροτομείου, εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Νοσοκομείο Χανίων: «Έχουμε παραλάβει ακόμη και σορό 275 κιλών»

Για το ζήτημα της διαχείρισης των νεκροθαλάμων στην Κρήτη μίλησε στο Zarpanews και ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας.

Όπως εξήγησε, οι ανάγκες δεν περιορίζονται στους θανάτους του μόνιμου πληθυσμού, καθώς τα νοσοκομεία καλούνται να διαχειριστούν και σορούς επισκεπτών, αλλά και μεταναστών που χάνουν τη ζωή τους σε ναυάγια.

Στο Νοσοκομείο Χανίων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη συνολική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του νεκροτομείου, η οποία περιλαμβάνει:

  • Αύξηση των νεκροθαλάμων από 9 σε 27.
  • Προμήθεια νέου νεκροτομικού τραπεζιού, το οποίο έχει ήδη αγοραστεί.
  • Προγραμματισμένη αγορά ενός ακόμη ηλεκτρονικού ανυψωτηρίου.

Ο Γιώργος Μπέας υπογράμμισε ότι η διαχείριση των σορών αποτελεί ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, ειδικά όταν πρόκειται για αλλοδαπούς.

«Οι νεκροί πρέπει να έχουν τον απόλυτο σεβασμό μας. Το θέμα της διαχείρισης των ψυγείων των νεκρών είναι τεράστιο θέμα στον τόπο μας», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, σε αρκετές περιπτώσεις μια σορός μπορεί να παραμείνει για μήνες, καθώς η κοινωνική υπηρεσία πρέπει να επικοινωνήσει με πρεσβείες και συγγενείς, οι οποίοι καλούνται είτε να δεχτούν είτε, όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές, να αρνηθούν να αναλάβουν τα σχετικά έξοδα.

Ιδιαίτερες δυσκολίες παρουσιάζει και η διαχείριση σορών μεγάλου σωματικού βάρους.

«Έχουμε παραλάβει μέχρι και νεκρό 275 κιλά που μας έχει φέρει η Πυροσβεστική», ανέφερε ο διοικητής, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για σύνθετη και απαιτητική διαδικασία που χρειάζεται συγκεκριμένη διαχείριση.

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