Έβρος: Νεκρός ηλικιωμένος οδηγός σε τροχαίο – Έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με νταλίκα

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Τη ζωή του έχασε ένας ηλικιωμένος οδηγός αυτοκινήτου, μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Δίκαια του Έβρου.

Συγκεκριμένα, το όχημά του συγκρούστηκε με νταλίκα που έφερε τουρκικές πινακίδες κυκλοφορίας. Η σύγκρουση σημειώθηκε στον κάθετο οδικό άξονα Αρδανίου – Ορμενίου και αποδείχθηκε μοιραία για τον οδηγό του ΙΧ.

Σύμφωνα με το pameevro.gr, ο ηλικιωμένος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σφοδρή σύγκρουση με το βαρύ όχημα. Από την πρόσκρουση ο οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση απεγκλωβισμού, ενώ έσπευσαν επίσης ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί.

Ο οδηγός της νταλίκας διακομίστηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, ώστε να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Την προανάκριση για το δυστύχημα έχει αναλάβει η Τροχαία, η οποία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ηλικιωμένος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και συγκρούστηκε με την νταλίκα.

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