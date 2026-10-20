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20.10.2026 12:16

Νέο Ηράκλειο: Κατέρρευσε οροφή σε λύκειο που ανακαινίστηκε το καλοκαίρι

20.10.2026 12:16
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Εικόνα διάλυσης παρουσιάζει η οροφή στην είσοδο του σχολείου στο Νέο Ηράκλειο, με σοβάδες να πέφτουν στο πάτωμα.

Σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, φαίνεται στη φωτογραφία να έχουν πέσει σοβάδες στο πάτωμα από την οροφή, σε χώρο που βρίσκεται στην είσοδο του σχολείου, στο 1ο Λύκειο του Νέου Ηρακλείου.

Η ανάρτηση έγινε τη Δευτέρα. Η γυναίκα που ανάρτησε τη σχετική φωτογραφία, μάλιστα, σχολίασε δηκτικά: «Ωραία εικόνα ε; Πηγαίνεις στη δουλειά το πρωί και είσαι σίγουρος ότι γυρίζοντας θα βρεις το παιδί σου σπίτι».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Έκφραση», τον μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι το σχολικό συγκρότημα του 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου Ηρακλείου Αττικής είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα αναβάθμισης “Μαριέττα Γιαννάκου” και οι εργασίες ανακαίνισης ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Σε ανάρτησή του στις 10 Σεπτεμβρίου, μια ημέρα πριν το πρώτο κουδούνι για τη σχολική χρονιά 2026-27, ο δήμαρχος Ηρακλείου, Νίκος Μπάμπαλος, είχε προχωρήσει σε ανάρτηση στα social media, μέσω της οποίας έκανε λόγο για «δύο καινούργια σχολεία τα οποία ανακαινίστηκαν και αναβαθμίστηκαν».

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας των σχολικών κτιρίων, σε μια περίοδο που αντίστοιχα συμβάντα έχουν οδηγήσει μαθητές στο νοσοκομείο σε διάφορες περιοχές της χώρας.

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ΤΡΙΤΗ 20.10.2026 14:34
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