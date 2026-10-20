Ένταση στο δικαστήριο ανάμεσα σε Φιλιππίδη και Μπιμπίλα: «Είσαι καραγκιόζης, θα έπρεπε να ντρέπεσαι – Διακόπηκε η δίκη (Video)

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Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν σήμερα (20/10) στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, κατά την εκδίκαση της μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμιση που έχει υποβάλει ο Πέτρος Φιλιππίδης σε βάρος της γυναίκας που τον είχε καταγγείλει για βιασμό.

Όπως σημειώθηκε στην εκπομπή της Σίσσυ Χρηστίδου, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο Σπύρος Μπιμπίλας βρισκόταν στο βήμα του μάρτυρα και ενώ είχε, ήδη, ξεκινήσει την κατάθεσή του. Ο Πέτρος Φιλιππίδης, που απουσίαζε στην αρχή της διαδικασίας, εμφανίστηκε στην αίθουσα και στράφηκε εναντίον του συναδέλφου του.

«Είσαι καραγκιόζης! Δεν ντρέπεσαι λίγο; Θα έπρεπε να ντρέπεσαι, γελοίε. Διαδίδεις κουτσομπολιά από εδώ και από εκεί. Είσαι ένα ανέκδοτο. Συνεργαζόμουν μαζί σου και σου έκανα παρέα επειδή σε λυπόμουν. Δεν έχω κάνει τίποτα» είπε κατά του Σπύρου Μπιμπίλα, όπως μεταφέρθηκε στην εκπομπή.

Το ξέσπασμα του Πέτρου Φιλιππίδη προκάλεσε ένταση, με την έδρα να αποφασίζει την προσωρινή διακοπή της διαδικασίας, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να πέσουν οι τόνοι.

Σπύρος Μπιμπίλας για Πέτρο Φιλιππίδη: «Ήμουν αληθινός φίλος του, εάν εκείνος δεν ήταν, δεν το γνωρίζω»

Νωρίτερα, κατά την άφιξή του στα δικαστήρια, ο Σπύρος Μπιμπίλας είχε κάνει δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, αναφέροντας τα εξής:

«Είναι μια επώδυνη διαδικασία όλο αυτό, αλλά με βάση την ηθική μου και την καθαρή μου συνείδηση οφείλω να είμαι εδώ για να προστατεύσω το δικαίωμα των ανθρώπων να μπορούν να καταγγέλλουν αυτά που τους έχουν συμβεί. Εγώ ήμουν αληθινός φίλος του Πέτρου Φιλιππίδη, εάν εκείνος δεν ήταν αληθινός, δεν το γνωρίζω. Εγώ επέλεξα την πλευρά των αδυνάτων» είπε, μεταξύ άλλων.

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