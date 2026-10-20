Γλυφάδα: Ηλικιωμένος οδηγός «καρφώθηκε» στην είσοδο εκκλησίας (video)

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Ενα σοκαριστικό τροχαιο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας.

‘Ενας ηλικιωμένος «μπούκαρε» με το αυτοκίνητο σε εκκλησία και συγκεκριμένα στην είσοδο καθώς έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του.

Ο 89χρονος εισέβαλε στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, αφού έσπασε τα κάγκελα του περιβόλου και σταμάτησε ακριβώς μπροστά στην είσοδο της εκκλησίας.Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κανείς στον χώρο του ναού, ενώ στο ΙΧ ενεργοποιήθηκαν οι αερόσακοι και ο ηλικιωμένος απεγκλωβίστηκε χωρίς να τραυματιστεί.



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Με «θύμα» την νεότερη ελληνική ιστορία και μια από τις εμβληματικότερες φυσιογνωμίες της επιδιώκει να τιμήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη και την συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατό του ο δήμαρχος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη.

Πιο συγκεκριμένα, ο δήμος εξετάζει το ενδεχόμενο να μετονομαστεί η οδός στην οποία βρίσκεται το σπίτι του αείμνηστου τραγουδιστή προς τιμήν του, όπως αναφέρει σε σημερινό της ρεπορτάζ η εφημερίδα Δημοκρατία.

Η οδός ωστοσο φέρει το όνομα του οπλαρχηγού της επανάστασης Μάρκου Μπότσαρη.

Η πρωτοβουλία έγινε γνωστή την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, στην οποία μίλησε ο δήμαρχος.

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην εκπομπή, η δημοτική αρχή συζητά την πρόταση να δοθεί το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη στον δρόμο όπου βρίσκεται το πρώτο σπίτι της οικογένειάς του, στην περιοχή όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

«Το συζητάμε αυτό, το πιο πιθανό εκεί που γεννήθηκε, στον δρόμο, στο σπίτι που γεννήθηκε, ναι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαραγκάκης εξήγησε ότι το ζήτημα δεν μπορεί να προχωρήσει άμεσα, καθώς απαιτείται συγκεκριμένη διαδικασία. «Μετά τα 40 θα το δούμε, γιατί πρέπει η επιτροπή να το προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να πάρουμε απόφαση και να το στείλουμε μετά προς έγκριση και μετά να το δρομολογήσουμε. Θέλει κάποιους μήνες», ανέφερε ο δημαρχός.

Επομένως, η πρόταση θα πρέπει πρώτα να εξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή, να εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια να λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Ωστόσο η πρόταση προκαλεί αντιδράσεις την τοπική κοινωνία. «Ο Μάρκος Μπότσαρης ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αγωνιστές της επανάστασης του 1821. Ωστόσο θεωρούμε ότι η Νίκαια έχει πολλές οδούς που μπορούν να λάβουν το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη. Δεν χρειάζεται να είναι αυτή που φέρει το όνομα του Μάρκου Μπότσαρη» αναφέρουν

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