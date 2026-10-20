Θάνατος Μαζωνάκη: Στο «κάδρο» και αναισθησιολόγος – Τα μηνύματα με την «γιατρό» και η μιδαζολάμη

Takeaways by to pontiki AI Στο πλαίσιο των ερευνών για τον θάνατο του καλλιτέχνη, οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο μιας αναισθησιολόγου που προμήθευσε μιδαζολάμη στην κατηγορούμενη γιατρό.

Δημοσιευμένα μηνύματα αποκαλύπτουν ότι η γιατρός ζήτησε τη συγκεκριμένη κατασταλτική ουσία από την αναισθησιολόγο επτά ημέρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Η αναισθησιολόγος ισχυρίστηκε στην ανάκριση ότι βοηθούσε τη γιατρό περιοδικά, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η τελευταία συνεργαζόταν και με άλλους συναδέλφους της.

Οι αρχές διερευνούν τον αριθμό παρτίδας των φιαλιδίων για να διαπιστώσουν την προέλευσή τους και να επιβεβαιώσουν ή να αποκλείσουν την εμπλοκή της αναισθησιολόγου στην υπόθεση.

Το περιεχόμενο των μηνυμάτων υποδεικνύει ότι η χρήση της μιδαζολάμης αποτελούσε συστηματική πρακτική της κατηγορούμενης γιατρού κατά τη χορήγηση μέθης στους ασθενείς της.

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Με τις έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη να συνεχίζονται, μπαίνει στο «κάδρο» και μία αναισθησιολόγος, από την οποία η «γιατρός» ζήτησε να της προμηθεύσει μιδαζολάμη.

Επτά μέρες πριν τον θάνατο του τραγουδιστή, οι δύο γυναίκες είχαν διάλογο μέσω μηνυμάτων, τον οποίο παρουσίασε το Star.

Τα μηνύματα των δύο γυναικών για τη μιδαζολάμη

Στις 2 Σεπτεμβρίου η κατηγορούμενη «γιατρός» ζήτησε μέσω μηνυμάτων από την αναισθησιολόγο μιδαζολάμη, την πρώτη κατασταλτική ουσία που χορήγησε στον αδικοχαμένο καλλιτέχνη.

Δείτε τον διάλογο:

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ: Καλημέρα, Μ… μου. Να στείλω άνθρωπο, κάποιον να του δώσεις μιδαζολάμη, που δεν έχω καθόλου;

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ: Οκ, Ι… μου.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ: Χίλια ευχαριστώ. Τι ώρα;

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ: 10 με 11.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ: Οκ. Θα δώσω το τηλέφωνό σου στον Γ….

Τα δύο συμπεράσματα που προκύπτουν

Από το περιεχόμενο των μηνυμάτων φαίνεται να προκύπτουν δύο βασικά συμπεράσματα:

Η γιατρός ζητά τη μιδαζολάμη ως κάτι απλό και δεν δίνει καμία εξήγηση στην αναισθησιολόγο, σαν να πρόκειται για κάτι που έχουν ξανακάνει.

Και οι δύο χρησιμοποιούν κτητική αντωνυμία, στοιχείο που παραπέμπει σε οικειότητα και σχέση μεταξύ τους.

Τα ερωτήματα για την αναισθησιολόγο



Δεν γνώριζε η αναισθησιολόγος ότι η μιδαζολάμη απαγορεύεται σε ιδιωτικά ιατρεία; Από πού προμηθευόταν την ουσία και για ποιο λόγο τη διέθετε σε τρίτους;

Γιατί στην κατάθεσή της στον ανακριτή δεν αναφέρθηκε στο επίμαχο μήνυμα;

Και γιατί δεν έκανε λόγο για τις τρεις επικοινωνίες που είχε με τη γιατρό τον Αύγουστο;



Τι είπε η αναισθησιολόγος στην ανάκριση της 29ης Σεπτεμβρίου

«Γύρω στις 4 με 5 φορές τον χρόνο περίπου την έχω βοηθήσει. Πριν από περίπου 4 μήνες ήταν η τελευταία φορά».

Με την τοποθέτησή της αφήνει επίσης να εννοηθεί ότι δεν ήταν η μοναδική που συνεργαζόταν με τη γιατρό:

«Μου τη σύστησαν συνάδελφοί μου που πήγαιναν στο ιατρείο της. Φαντάζομαι πως συνεργαζόταν και με άλλους, καθώς εμείς δεν είχαμε αποκλειστική συνεργασία, γιατί δεν μπορούσα να πάω κάθε φορά που με καλούσε».

Τα φιαλίδια και ο αριθμός παρτίδας

Το πιθανότερο είναι ότι η αναισθησιολόγος θα βρεθεί και πάλι ενώπιον της Δικαιοσύνης. Τα φιαλίδια, και πιο συγκεκριμένα ο αριθμός παρτίδας (Lot), όπως είχε αποκαλύψει το Star, θα επιβεβαιώσουν ή θα αποκλείσουν την εμπλοκή της, δηλαδή αν τα προμηθεύτηκε από κάποιο ντουλάπι νοσοκομείου ή όχι. Η ίδια, πάντως, υποστήριξε ότι εργάζεται σε ιδιωτική κλινική.

Από το επίμαχο μήνυμα προκύπτει επιπλέον ότι η μέθη φαίνεται πως αποτελούσε πάγια τακτική της προφυλακισμένης «γιατρού».

Στην αναισθησιολόγο αναφέρει ότι της τελείωσε η μιδαζολάμη: «Δεν έχω καθόλου», γράφει χαρακτηριστικά.

Προφανώς, χορηγούσε την ουσία σε ασθενείς της, όπως έκανε και στον Μαζωνάκη

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