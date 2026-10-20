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20.10.2026 08:48

Εξάρχεια: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή του Λυκαβηττού

20.10.2026 08:48
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Αναστάτωση για λίγη ώρα στην Πυροσβεστική και στην Αστυνομία προκάλεσε οσμή φυσικού αερίου που προερχόταν από οικία, σήμερα το πρωί στην περιοχή του Λυκαβηττού, από την πλευρά των Εξαρχείων.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ελήφθη ειδοποίηση λόγω της οσμής αερίου από οικία στην οδό Πατριάρχου Φωτίου 29.

Για λόγους πυρασφάλειας μετέβη στο σημείο ένα πυροσβεστικό όχημα με τρεις πυροσβέστες, ενώ από την Αστυνομία διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Δοξαπατρή.

Πριν από λίγη ώρα, ωστόσο, συνεργείο της ΔΕΦΑ που ειδοποιήθηκε σχετικά, αποκατέστησε το πρόβλημα και ο συναγερμός έληξε, και δόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος, ενώ οι δυνάμεις αποχώρησαν.

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