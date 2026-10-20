Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για την επίθεση σε 12χρονο στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός»

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Στην ταυτοποίηση τριών ανηλίκων για την επίθεση που έγινε το απόγευμα του Σαββάτου (17/10) σε 12χρονο στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός» στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, προχώρησε αστυνομία.

Πρόκειται για τρεις συνομήλικους του παιδιού και σύμφωνα με το voria.gr η επίθεση πυροδοτήθηκε από προσωπικές διαφορές.

Σε βάρος τους θα σχηματιστεί δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου.

Όπως κατήγγειλε η μητέρα του 12χρονου, το παιδί πήγε με έναν φίλο του στο γήπεδο, όταν πέντε παιδιά τούς επιτέθηκαν αρχικά λεκτικά, ενώ στη συνέχεια χτύπησαν το παιδί με μπουνιές και κλοτσιές, ρίχνοντάς τον μάλιστα στα κάγκελα.

Το παιδί νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ευτυχώς χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.

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