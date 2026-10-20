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20.10.2026 11:59

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Εδώ βρέθηκαν χρήματα και κοσμήματα (Photos)

20.10.2026 11:59
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Ντοκουμέντα από το σημείο μέσα στα χαλάσματα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, στο οποίο εντοπίστηκε σημαντικό χρηματικό ποσό και κοσμήματα είδαν το φως της δημοσιότητας.

Πρόκειται για φωτογραφίες από τα ερείπια του κτιρίου στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα, όπου ερευνητές που «ψάχνουν» τους λόγους για τους οποίους κατέρρευσε η πολυκατοικία, ανακάλυψαν χρήματα συνολικού ύψους 17.380 ευρώ, χρυσά κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα, τα οποία και αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους τους.

Μάλιστα, στη φωτογραφία φαίνεται ένας από τους ερευνητές να κρατά στα χέρια χαρτονομίσματα που εντοπίστηκαν στα χαλάσματα και τα οποία, προφανώς, οι κάτοχοί τους είτε δεν πρόλαβαν να πάρουν καθώς εγκατέλειπαν το κτίριο, είτε απουσίαζαν όταν έγινε η κατάρρευση.

Η αναζήτηση στα συντρίμμια ολοκληρώθηκε, με τα ευρήματα να περιλαμβάνουν επίσης ηλεκτρονικό εξοπλισμό, εργαλεία, προσωπικά έγγραφα, δικόγραφα και δικογραφίες. Η περισυλλογή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

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