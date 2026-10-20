Κυκλοφοριακό χάος στην Αθηνών – Κορίνθου λόγω τροχαίου 

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Με τρομερές δυσκολίες γίνεται η κυκλοφορία στα δύο μεγάλα δίκτυα της Αττικής.

Στην εθνική οδο Αθηνών – Κορίνθου λόγω τροχαίου, τα αυτοκίνητα είναι σχεδόν σταματημένα από το ύψος της παραλίας Ασπροπύργου ως τον Σκαραμαγκά στο ρεύμα για Αθήνα και από το Χαϊδάρι ως τον Ασπρόπυργο στο ρεύμα για Κόρινθο.

Το ίδιο άσχημη είναι η εικόνα και στον Κηφισό από το Ρέντη ως τη Νέα Φιλαδέλφεια στην άνοδο, αλλά και στη κάθοδο από τη Λυκόβρυση ως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

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