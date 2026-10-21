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21.10.2026 15:50

Πάτρα: Πέντε χρόνια κάθειρξη σε ζευγάρι που βασάνισε σκύλο – Του έκοψαν την ουρά και τον έβαψαν

21.10.2026 15:50
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Σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών καταδικάστηκε ο καθένας από τους δύο κατηγορουμένους για την κακοποίηση σκύλου στην Πάτρα, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του ιδιοκτήτη του το 2021. Το ζευγάρι ακρωτηρίασε την ουρά του ζώου και έβαψε μαύρο το τρίχωμά του, προκειμένου να μην αναγνωρίζεται.

Η υπόθεση αφορούσε ένα αγγλικό σέτερ, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον Ιανουάριο του 2021. Ο σκύλος κατέληξε στην κατοχή του ζευγαριού, το οποίο προχώρησε στον βασανισμό του.

Η δίκη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση και έκρινε ενόχους και τους δύο κατηγορουμένους για βασανισμό ζώου.

Πέντε χρόνια κάθειρξη και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Γνώμη», στους δύο καταδικασθέντες επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης πέντε ετών στον καθένα, με αναστολή έως την εκδίκαση της έφεσης, καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

Παράλληλα, δρομολογείται η διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίμου, ύψους από 30.000 έως 50.000 ευρώ για καθέναν από τους καταδικασθέντες.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο ιδιοκτήτης του αγγλικού σέτερ δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε την τιμωρία των κατηγορουμένων για την υπεξαίρεση του ζώου, κατηγορία που είχε απαγγελθεί παράλληλα με εκείνη της κακοποίησης.

Πώς το μικροτσίπ αποκάλυψε την υπόθεση κακοποίησης του σκύλου

Καθοριστική για την αποκάλυψη της υπόθεσης αποδείχθηκε η ηλεκτρονική σήμανση του σκύλου, η οποία εντοπίστηκε κατά την εξέτασή του από κτηνίατρο.

Όπως ανέφερε η δικηγόρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, Ελένη Αρβανίτη, ο ιδιοκτήτης είχε δηλώσει την εξαφάνιση του ζώου στην Ασφάλεια Πατρών ήδη από τον Ιανουάριο του 2021.

Έναν μήνα αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2021, το ζευγάρι επισκέφθηκε κτηνιατρείο στην Πάτρα, ζητώντας να τοποθετηθεί ηλεκτρονική σήμανση στον σκύλο.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, ο κτηνίατρος δεν εντόπισε το μικροτσίπ που ήδη έφερε το ζώο και τοποθέτησε δεύτερο. Παράλληλα, εξέδωσε βιβλιάριο υγείας στο οποίο καταχωρίστηκαν τα στοιχεία της γυναίκας.

Η επίσκεψη σε δεύτερο κτηνίατρο και οι υποψίες για την προέλευση του ζώου

Ο σκύλος παρέμεινε στην κατοχή του ζευγαριού μέχρι τον Απρίλιο του 2021, όταν εμφάνισε πρόβλημα υγείας και μεταφέρθηκε σε άλλον κτηνίατρο.

Κατά την εξέταση, ο δεύτερος κτηνίατρος εντόπισε την αρχική ηλεκτρονική σήμανση του ζώου. Διαπίστωσε, μάλιστα, ότι τα στοιχεία που προέκυπταν από αυτήν δεν ταυτίζονταν με εκείνα που αναγράφονταν στο βιβλιάριο υγείας.

Η ασυμφωνία δημιούργησε υποψίες σχετικά με την προέλευση του σκύλου.

Ο κτηνίατρος κατέγραψε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος με το οποίο είχε μεταφερθεί το ζώο και προχώρησε σε σχετική ενημέρωση, ζητώντας να επιστραφεί στον νόμιμο ιδιοκτήτη του.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω ενέργειες, με την παρέμβαση αστυνομικών και φιλοζωικών φορέων.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την επιστροφή του αγγλικού σέτερ στην οικογένειά του.



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