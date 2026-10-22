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22.10.2026 08:20

Στην Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου

22.10.2026 08:20
Kyriakos-Mitsotakis

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Εκτός Ελλάδας θα βρίσκεται ο πρωθυπουργός ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη προκειμένου να μιλήσει σε εκδήλωση του ΟΗΕ.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να έχει και επαφές με άλλους ηγέτες στο περιθώριο της εκδήλωσης, προκειμένου να τους ενημερώσει για τα του τουρκολιβυκού μνημονίου και να λάβει υποστήριξη στις θέσεις της Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι στις ΗΠΑ θα βρίσκεται και ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης, οπότε οι προσπάθειες της Αθήνας για καταδίκη της Λιβύης και της Τουρκίας θα γίνονται εις διπλούν, αν και τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα απ’ όσο με την ΕΕ…

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