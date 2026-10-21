Και επισήμως στο ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση

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Και με τη… βούλα στο ΠΑΣΟΚ η ανεξάρτητη βουλευτής Μυρτώ Κοροβέση, η οποία είχε συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στην Βουλή. Έτσι, πλέον η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ «μετράει» 36 βουλευτές ενώ οι ανεξάρτητοι μειώνονται στους 49.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «είμαστε σε μία συγκυρία, η οποία δείχνει ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Προκλήσεις για καλύτερες ευκαιρίες, για καλύτερη ζωή. Προκλήσεις για ισχυρό κοινωνικό κράτος, με δημόσια Υγεία και Παιδεία για όλους. Προκλήσεις για το κορυφαίο ζήτημα της εποχής, που είναι η στέγαση. Σε όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την πολιτική αλλαγή. Και χαίρομαι που η Μυρτώ επέλεξε τον αγώνα αυτό να τον δώσουμε μαζί στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Από την πλευρά της η βουλευτής ευχαρίστησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για την «εμπιστοσύνη» προς το πρόσωπό της. Όπως είπε «είναι τιμή μου. Αναγνωρίζω ότι είμαστε σε μια ιστορική συγκυρία όπου η πολιτική αλλαγή είναι απαραίτητη. Για όλες τις γενιές και για τη δική μου γενιά, τη νέα γενιά. Γι’ αυτό συμπαρατάσσομαι, ενώνω τις δυνάμεις μου και με κάθε δύναμη που διαθέτω θα δώσω τον αγώνα για να διαμορφώσουμε μία χώρα που μας χωρά όλους».

Η Μυρτώ Κοροβέση – ανηψιά του ιστορικού στελέχους της αριστεράς, Περικλή Κοροβέση – αρχικά έγινε βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Γιώργου Καραμέρου που αποχώρησε για την ΕΛΑΣ, και την μη αποδοχή της έδρας από τον πρώτο επιλαχόντα Χρίστο Σπίρτζη.

Η Μυρτώ Κοροβέση είχε ακολουθήσει τον Στέφανο Κασσελάκη στο κόμμα ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ όπου διετέλεσε και αντιπρόεδρος του κόμματος από το 2024 έως το 2026 που αποχώρησε, και πλέον είναι η 5η βουλευτής που είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα εντάσσεται στο ΠΑΣΟΚ, μετά τους Ευάγγελο Αποστολάκη, Ράνια Θρασκιά, Αλέξανδρο Αυλωνίτη και Πέτρο Παππά.

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