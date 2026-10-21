search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.10.2026 14:36
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2026 12:43

Και επισήμως στο ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση

21.10.2026 12:43
nikos_myrto_00

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Και με τη… βούλα στο ΠΑΣΟΚ η ανεξάρτητη βουλευτής Μυρτώ Κοροβέση, η οποία είχε συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στην Βουλή. Έτσι, πλέον η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ «μετράει» 36 βουλευτές ενώ οι ανεξάρτητοι μειώνονται στους 49.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «είμαστε σε μία συγκυρία, η οποία δείχνει ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Προκλήσεις για καλύτερες ευκαιρίες, για καλύτερη ζωή. Προκλήσεις για ισχυρό κοινωνικό κράτος, με δημόσια Υγεία και Παιδεία για όλους. Προκλήσεις για το κορυφαίο ζήτημα της εποχής, που είναι η στέγαση. Σε όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την πολιτική αλλαγή. Και χαίρομαι που η Μυρτώ επέλεξε τον αγώνα αυτό να τον δώσουμε μαζί στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Από την πλευρά της η βουλευτής ευχαρίστησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για την «εμπιστοσύνη» προς το πρόσωπό της. Όπως είπε «είναι τιμή μου. Αναγνωρίζω ότι είμαστε σε μια ιστορική συγκυρία όπου η πολιτική αλλαγή είναι απαραίτητη. Για όλες τις γενιές και για τη δική μου γενιά, τη νέα γενιά. Γι’ αυτό συμπαρατάσσομαι, ενώνω τις δυνάμεις μου και με κάθε δύναμη που διαθέτω θα δώσω τον αγώνα για να διαμορφώσουμε μία χώρα που μας χωρά όλους».

Η Μυρτώ Κοροβέση – ανηψιά του ιστορικού στελέχους της αριστεράς, Περικλή Κοροβέση – αρχικά έγινε βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Γιώργου Καραμέρου που αποχώρησε για την ΕΛΑΣ, και την μη αποδοχή της έδρας από τον πρώτο επιλαχόντα Χρίστο Σπίρτζη.

Η Μυρτώ Κοροβέση είχε ακολουθήσει τον Στέφανο Κασσελάκη στο κόμμα ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ όπου διετέλεσε και αντιπρόεδρος του κόμματος από το 2024 έως το 2026 που αποχώρησε, και πλέον είναι η 5η βουλευτής που είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα εντάσσεται στο ΠΑΣΟΚ, μετά τους Ευάγγελο Αποστολάκη, Ράνια Θρασκιά, Αλέξανδρο Αυλωνίτη και Πέτρο Παππά.

Διαβάστε επίσης

Καρυστιανού για δημοσκόπηση που δείχνει την «Ελπίδα» εκτός Βουλής: «Κάρφος στον οφθαλμό σας, θα λογοδοτήσετε μετά τις εκλογές»

Νέο κουβεντολόι για τον εκλογικό νόμο (;)

Εξορμήσεων συνέχεια για τον Μητσοτάκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pikoula-new
LIFESTYLE

Έφη Πίκουλα: Έδειξε on air το δώρο που της έκανε η Βουγιουκλάκη στο νοσοκομείο, ένα μήνα πριν τον θάνατό της (Video)

putin-witkof-2
ΚΟΣΜΟΣ

Η «προειδοποίηση» του Κρεμλίνου στο Κίεβο και το «παζάρι» Πούτιν – Γουίτκοφ για ειρήνη στην Ουκρανία και οικονομικά «ανοίγματα»

marfin_new_00
ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Στη φυλακή μετά τις συμπληρωματικές απολογίες οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό του 2010

albania_2110_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Νέες κινητοποιήσεις στα Τίρανα – Οι φοιτητές είπαν ξανά «όχι» στις «καρέκλες διαλόγου» του Ράμα (photos/video)

dimitris-giannakopoulos-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση Γιαννακόπουλου για την σύλληψη Λιόλιου: «Θέλατε πόλεμο; Πόλεμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gynaika-ilikia-new
ΥΓΕΙΑ

Εμμηνόπαυση: Πώς να επιβραδύνεις την απώλεια οστικής μάζας μετά τα 55

tourkoliviko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πανηγυρίζει ο Σαντάμ Χαφτάρ για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου – Χαιρετίζει την απόφαση η Άγκυρα, «νομικά αβάσιμη» λέει η Αθήνα

evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

GPO: Κάτω από 30% η Νέα Δημοκρατία, στο 2,6% η διαφορά ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, δεν μπαίνει στη Βουλή η Καρυστιανού

tileorasi
MEDIA

Δεν θέλει και ερώτημα ποιο ήταν πρώτο σε τηλεθέαση πρόγραμμα της Δευτέρας (19/10)

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Αντιδράσεις από την απόφαση του δήμου να μετονομάσει την οδό Μάρκου Μπότσαρη σε Μαζωνάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.10.2026 14:35
pikoula-new
LIFESTYLE

Έφη Πίκουλα: Έδειξε on air το δώρο που της έκανε η Βουγιουκλάκη στο νοσοκομείο, ένα μήνα πριν τον θάνατό της (Video)

putin-witkof-2
ΚΟΣΜΟΣ

Η «προειδοποίηση» του Κρεμλίνου στο Κίεβο και το «παζάρι» Πούτιν – Γουίτκοφ για ειρήνη στην Ουκρανία και οικονομικά «ανοίγματα»

marfin_new_00
ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Στη φυλακή μετά τις συμπληρωματικές απολογίες οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό του 2010

1 / 3