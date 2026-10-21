Νέο κουβεντολόι για τον εκλογικό νόμο (;)

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Με τον «κύκλο» των δημοσκοπήσεων του Οκτωβρίου να φθάνει στο τέλος του και την εικόνα του πολιτικού σκηνικού να μοιάζει σχεδόν… παγωμένη, όπως ήταν φυσικό, άρχισε πάλι το… κουβεντολόι σχετικά με τον εκλογικό νόμο.

Κάποιοι, μάλιστα, υποστήριξαν ότι ο Μητσοτάκης ακούει εισηγήσεις για αύξηση του ορίου εισόδου ενός κόμματος στη Βουλή στο 5% από 3% που είναι σήμερα, στη λογική ότι κατ’ αυτό τον τρόπο θα «ταπεινωθεί» και το όριο της αυτοδυναμίας: όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό που μένει εκτός Βουλής, τόσο χαμηλώνει και ο πήχης για τους 151 βουλευτές.

Η στήλη ρώτησε αρμοδίως για αυτά τα σενάρια και η απάντηση που έλαβε ήταν η αναμενόμενη: ο πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ουκ ολίγες φορές ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση παρεμβάσεων στον εκλογικό νόμο, ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν με τον υφιστάμενο νόμο και ότι όλα τα υπόλοιπα είναι εκτός πραγματικότητας.

Σας το λέμε για να… καταγραφεί στα πρακτικά.

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