Εντάσσεται στο ΠΑΣΟΚ την Τετάρτη η Μυρτώ Κοροβέση – Οι λεπτομέρειες της συνάντησης με τον Ανδρουλάκη 

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Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη θα συναντήσει στις 12.00 η Μυρτώ Κοροβέση, προκειμένου να ανακοινωθεί και επίσημα η ένταξη της στο ΠΑΣΟΚ.

Η Κοροβέση που ορκίστηκε βουλευτής μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου τον Ιούλιο, είχε δώσει το παρών στην εκδήλωση για τα 45 χρόνια από την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ.

Η 29χρονη δικηγόρος διετέλεσε αντιπρόεδρος των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασσελάκη αλλά περίπου ένα χρόνο αργότερα παραιτήθηκε.

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές που συμπορεύτηκαν με τον Κασσελάκη έχουν αρχίσει να συρρέουν προς την Χαριλάου Τρικούπη, καθώς στην Αμαλίας βρήκαν πόρτες κλειστές.

Πρώτος ο Πέτρος Παππάς, που ήταν φιλοΚασσελακικός μεν αλλά χωρίς να πάει στο κόμμα Κασσελάκη ποτέ, έπειτα ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, τώρα και η Μυρτώ Κοροβέση, κατέφυγαν στην αγκαλιά του ΠΑΣΟΚ.

Οι πληροφορίες μας λένε ότι έπονται και άλλοι, όπως η Γιώτα Πούλου. Να σημειωθεί ότι μετά την ένταξη της το ΠΑΣΟΚ θα έχει 36 βουλευτές.

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