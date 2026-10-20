Με κασκόλ… Σάουθ Μέλμπουρν (πρώην Ελλάς Μελβούρνης) ο Καιρίδης στη Βουλή

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Ο Δημήτρης Καιρίδης έφερε το… γήπεδο στη Βουλή σήμερα καθώς εμφανίστηκε με κασκόλ ομάδας στα έδρανα.

Οχι οποιασδήποτε ομάδας, αλλά της Σάουθ Μέλμπουρν -πρώην Ελλάς Μελβούρνης– καθώς πριν λίγα 24ωρα επέστρεψε από περιοδεία στην Αυστραλία.

Η Ελλάς Μελβούρνης, η ομάδα της ελληνικής παροικίας στη Μελβούρνη, κατέκτησε το κύπελλο Αυστραλίας την περασμένη εβδομάδα και ο Καιρίδης στη διάρκεια της περιοδείας του στη χώρα, συναντήθηκε με ανθρώπους του Ελληνικού Συλλόγου στη πόλη, όπου μαζί με τον πρώην υπουργό Αμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, φωτογραφήθηκαν και με το τρόπαιο.

Ετσι ο Καιρίδης θέλησε να τιμήσει τους ομογενείς και την ομάδα και εμφανίστηκε με το κασκόλ της σήμερα στη Βουλή.

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