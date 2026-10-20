Πάνος Λαμπρινίδης-Στάχτος: «Παραποιήθηκαν οι δηλώσεις μου»

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Σε διευκρινήσεις για τη δήλωσή του σχετικά με τις επεισοδιακές διαδηλώσεις στη Γαλλία προχώρησε το στέλεχος της ΕΛΑΣ, Πάνος Λαμπρινίδης–Στάχτος. Υπενθυμίζεται ότι είχε πέι «άντε, και στα δικά μας».

Μιλώντας στην εκπομπή του AΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ο κ. Λαμπρινίδης υποστήριξε ότι «επιχειρείται συνειδητά να παραποιηθούν οι δηλώσεις μου», τονίζοντας ότι «εγώ αναφέρομαι σε μη βίαιες μορφές διαμαρτυρίας, πάντα υπερασπίζομαι τις ειρηνικές κινητοποιήσεις».

Σύμφωνα με τον Πάνο Λαμπρινίδη–Στάχτο, «οι άνθρωποι κινητοποιούνται και εξεγείρονται σε Ιταλία, Γαλλία, Αλβανία και Βέλγιο όχι επειδή τους ήρθε μια ημέρα αλλά επειδή είναι σε απόγνωση, δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα.

Η υποκρισία των μακρονιστών δεν έχει όρια. Παριστάνουν τις Μαρίες Αντουανέτες και λίγο-πολύ λένε ότι αν δεν έχετε ψωμί, φάτε παντεσπάνι. Είναι οι πολίτικές της αδικίας και της κοινωνικής ανισότητας που δημιουργούν τη βία».

«Η ειρηνική μορφή κινητοποίησης και η διαμαρτυρία είναι θεμέλιος λίθος της δημοκρατίας» πρόσθεσε αν και όπως είπε «κάθε χώρα έχει τα δικά της θέματα. Παρόλα αυτά όπως είπε ο πρόεδρος χθες, η Ελλάδα έχει αναλογικά βάσει δύναμης αγοραστικής του μισθού έχει περισσότερη ακρίβεια.

Η νέα γενιά βιώνει μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Τα παιδιά που περνάνε στο πανεπιστήμιο, στην Ιατρική της Πάτρας, αλλά δεν πάνε στις σχολές λόγω του στεγαστικού και τη ακρίβειας. Αυτό δεν είναι αντικειμενική εικόνα ότι υπάρχει πρόβλημα; Αυτούς τους αγώνες κάνουμε, αυτά τα αιτήματα προβάλουμε».

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