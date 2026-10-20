Απάντηση Μαρινάκη σε Σαμαρά και Τσίπρα: «Είναι πολύ έμπειρος για να μην ξέρει» – «Απέτυχε to rebranding»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Απαντώντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην κριτική του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για την οικονομία, επικαλέστηκε τις υποχρεώσεις αποπληρωμής του χρέους και τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

«Είναι πολύ έμπειρος για να γνωρίζει ότι τα χρήματα που δίνουμε για την αποπληρωμή του δανείου δεν μπορούμε να τα δώσουμε σε δαπάνες», είπε για τον πρώην πρωθυπουργό.

«Η Ευρώπη έχει κανόνες. Έχουμε φτάσει στο όριο», πρόσθεσε, αναφερόμενος στα περιθώρια πρόσθετων κρατικών δαπανών επανέλαβε.

Για την οικονομική πορεία της χώρας χρησιμοποίησε την εικόνα μιας σταδιακής ανόδου:

«Ζούμε σε μία χώρα που ήταν στο τρίτο υπόγειο και ανεβαίνουμε όροφο όροφο» τόνισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έβαλε στο τραπέζι και τον Αλέξη Τσίπρα καταλογίζοντάς του πολιτική κάλυψη στον Πάνο Λαμπρινίδη–Στάχτο για το «άντε και στα δικά μας» σχετικά με τις κινητοποιήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αντί να αποδοκιμάσει τις επίμαχες δηλώσεις, τις υιοθέτησε και τις επικρότησε.

«Ο κ. Τσίπρας δεν έκανε rebranding, χρησιμοποίησε μια μηχανή χρόνου που δεν τον πήγε στο 2010, αλλά στο 2008», σχολίασε δηκτικά, παραπέμποντας στην εποχή των πλατειών και των καταλήψεων.

«Η Ελλάδα τα έχει αφήσει πίσω της γιατί δεν είμαστε εκεί που ήμασταν», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για την τακτική τού «λέω κάτι και μετά τα γυρίζω».

Ερωτηθείς για το συλλαλητήριο της Τετάρτης, ζήτησε από την αντιπολίτευση να τοποθετηθεί καθαρά υπέρ της ειρηνικής διαμαρτυρίας και κατά της βίας.

«Αν θες να είσαι καθαρά απέναντι σε αυτά, βγαίνεις με ένα καθαρό όχι απέναντι στα μπάχαλα, στα πλιάτσικα», είπε.

«Η Ελλάδα δεν είναι εκεί που είναι η Γαλλία και δεν θα φτάσει εκεί. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, αν θέλουν να έχουν μια καθαρή θέση, πρέπει να πουν ναι στη διαμαρτυρία και όχι σε αυτά που είδαμε στις υπόλοιπες χώρες», πρόσθεσε.

Επικαλέστηκε την εμπειρία προηγούμενων ετών από ειρηνικές συγκεντρώσεις που κατέληξαν σε επεισόδια, ενώ, ερωτηθείς για την προστασία των διαδηλωτών, σημείωσε ότι «η αστυνομία πρέπει να περιφρουρήσει την ελληνική διαδήλωση και να μη δείξει καμία ανοχή σε όσους επενδύουν στο μπάχαλο».

Διαβάστε επίσης

«Ταραχές» στη δεξιά πολυκατοικία: Νέα επίθεση Σαμαρά σε κυβέρνηση και βόμβα από Καράογλου για συνεργασία με Βελόπουλο που απαντά με «όχι»

«Προεκλογικός» Μητσοτάκης: Κατά του λαϊκισμού και υπέρ της σταθερότητας από το Λαύριο

Τσίπρας: Ανοίγματα στους νέους, εν μέσω ταραχών στη Γαλλία, και στους συνταξιούχους – Στο τραπέζι η επαναφορά της 13ηςσύνταξης