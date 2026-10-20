«Ταραχές» στη δεξιά πολυκατοικία: Νέα επίθεση Σαμαρά σε κυβέρνηση και βόμβα από Καράογλου για συνεργασία με Βελόπουλο που απαντά με «όχι»

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Ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να αποφεύγει ακόμη την επισημοποίηση του κόμματος που ετοιμάζει, αυξάνει όμως την πίεσή του προς την κυβέρνηση. Αυτή τη φορά επανήλθε με ένα βίντεο για το φλέγον θέμα της αύξησης των τιμών στα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι το μεγάλο βάρος για τους καταναλωτές στην αντλία είναι η φορολογία των καυσίμων.

Η επίθεση Σαμαρά για τους φόρους και η σύγκριση με τη δική του διακυβέρνηση

Ο κ. Σαμαράς, ο οποίος γνωρίζει ότι αυτή την εποχή η κυβέρνηση δέχεται πίεση για τις υψηλές τιμές στην αντλία και ότι αυτό της κοστίζει δημοσκοπικά, υποστήριξε πως οι ανατιμήσεις δεν οφείλονται αποκλειστικά στις διεθνείς εξελίξεις, αλλά συνδέονται και με τις κυβερνητικές επιλογές.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι δεν αντιμετωπίζει τον πληθωρισμό επειδή αυτός διευκολύνει τη δημιουργία υπερπλεονασμάτων και, κατά τη διατύπωσή του, την τεχνητή μείωση του χρέους. Αντιπαρέβαλε τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, στον οποίο δήλωσε ότι πιστεύει, με τον νεοφιλελευθερισμό που, όπως είπε, εφαρμόζει η κυβέρνηση και ζήτησε κρατικές παρεμβάσεις για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο έθεσε τους φόρους στα καύσιμα. Ανέφερε ότι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αμόλυβδη βρίσκεται στην Ελλάδα στα 70 λεπτά ανά λίτρο, έναντι 36 λεπτών που παρουσίασε ως ευρωπαϊκό κατώτατο όριο. Αντίστοιχα, συνέκρινε τον ΦΠΑ 24% με το ελάχιστο 15%, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια μείωσης εντός των ευρωπαϊκών ορίων. Το επιχείρημά του ήταν ότι η κυβέρνηση μπορεί να παρέμβει στην τελική επιβάρυνση του καταναλωτή, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο.

Οι προτάσεις του επεκτάθηκαν στη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, στην υποχώρηση του ανώτατου συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 23% και στη μεταφορά προϊόντων και υπηρεσιών στο 13%, με ιδιαίτερη αναφορά στην εστίαση.

Επικαλέστηκε τη δική του διακυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι μειώσεις φόρων εφαρμόστηκαν ακόμη και υπό μνημόνια, με ελλείμματα και αντιρρήσεις της τρόικας. Κατά τον ίδιο, τότε δεν προκλήθηκε απώλεια εσόδων, αλλά αύξησή τους.

Με τις αναφορές του, ο κ. Σαμαράς προφανέστατα ήθελε να συγκρίνει τη δική του διακυβέρνηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και να υπονοήσει ότι μετά τις εκλογές θα μπορούσε να εφαρμοστεί το δικό του πρόγραμμα για την ανακούφιση των νοικοκυριών, σε μια κυβέρνηση στην οποία ο ίδιος θα μπορούσε να έχει κεντρικό ρόλο, όπως έχουν υποστηρίξει και αρκετά στελέχη του σε δημόσιες δηλώσεις τους.

Τα ανοίγματα Καράογλου και η σύγκρουση για τις μετεκλογικές συνεργασίες

Την ίδια ώρα, ο Θεόδωρος Καράογλου, μιλώντας στην εκπομπή «Rush Hour» της Naftemporiki TV, άνοιξε ένα θέμα που επισήμως η Νέα Δημοκρατία έχει κλείσει: αυτό των μετεκλογικών συνεργασιών.

Με το βλέμμα στην υποψηφιότητά του για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος σε κομματική εκδήλωση τον περασμένο Μάρτιο, τάχθηκε υπέρ της αναζήτησης συνεργασιών με κόμματα δεξιότερα της ΝΔ, εφόσον δεν εξασφαλιστεί αυτοδυναμία.

Κατονόμασε την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, τη Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου, τη Νίκη, τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αντώνη Σαμαρά. Εξαίρεσε ενδεχόμενο κόμμα Κασιδιάρη και υποστήριξε ότι οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να συνεκτιμούν τη λαϊκή εντολή, αποφεύγοντας δογματικούς αποκλεισμούς.

Ο κ. Καράογλου παρουσίασε την προσέγγιση αυτή ως προσωπική του θέση. Στο σκεπτικό του περιέλαβε και την άρνηση του ΠΑΣΟΚ να συμπράξει με τη ΝΔ, καθώς και το ενδεχόμενο νέας εκλογικής αναμέτρησης.

Στην αντίδρασή του χθες το βράδυ, στο Action24, ο Κυριάκος Βελόπουλος απέδωσε τη δήλωση στις αυτοδιοικητικές επιδιώξεις του κ. Καράογλου. Υποστήριξε ότι η προοπτική υποψηφιότητας για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δημιουργεί κίνητρο προσέλκυσης ψήφων πέρα από τη Νέα Δημοκρατία και αντιμετώπισε απαξιωτικά την πρόσκληση για συζήτηση.

Η κυβερνητική απάντηση δόθηκε μέσω πηγών, που επανέλαβαν ότι μοναδικός στόχος της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία. Παράλληλα, υπενθύμισαν ότι ο πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργοί έχουν αποκλείσει συνεργασίες με την Ακροδεξιά και με δυνάμεις που χαρακτηρίζουν λαϊκιστικές. Επιτέθηκαν επίσης στο ΠΑΣΟΚ, καταλογίζοντάς του ότι αποκλείει τη συνεργασία με τη ΝΔ, αλλά δεν κάνει το ίδιο για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και άλλα κόμματα της Αριστεράς.

Το ΠΑΣΟΚ αξιοποίησε τις δηλώσεις Καράογλου για να επαναφέρει την καταγγελία περί κρυφής ατζέντας Μητσοτάκη για συγκυβέρνηση με Βελόπουλο και Λατινοπούλου. Ο εκπρόσωπός του, Κώστας Τσουκαλάς, έθεσε το δίλημμα ανάμεσα σε ΝΔ και Ακροδεξιά, από τη μία, και ΠΑΣΟΚ και προοδευτική διακυβέρνηση, από την άλλη.

Βέβαια, το ΠΑΣΟΚ δεν έδωσε σημασία στη διευκρίνιση Καράογλου ότι οι απόψεις που εκφράζει είναι προσωπικές, παρότι, όταν δικοί του βουλευτές τοποθετούνται υπέρ μετεκλογικών συνεργασιών με κόμματα της Αριστεράς, επικαλείται ακριβώς τον προσωπικό χαρακτήρα των απόψεών τους.

Σε δεύτερη ανακοίνωση, ο κ. Τσουκαλάς κάλεσε το Μαξίμου να πείσει πρώτα τους ίδιους τους βουλευτές της ΝΔ για τον στόχο της αυτοδυναμίας. Επικαλέστηκε μάλιστα τη δήλωση Μητσοτάκη για πήχη στο 25% και χρησιμοποίησε την παρέμβαση Καράογλου ως επιχείρημα αμφισβήτησης της κυβερνητικής αξιοπιστίας.

Έτσι, η δήλωση Καράογλου έδωσε την ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ να μεταφέρει τη συζήτηση από την προσωπική άποψη ενός βουλευτή, ο οποίος δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές επειδή διεκδικεί την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στις επίσημες στρατηγικές των κομμάτων για την επόμενη ημέρα των εκλογών.

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