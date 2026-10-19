Αν δεν έχει αυτοδυναμία η ΝΔ να απευθυνθεί στα δεξιά της, λέει ο Καράογλου – Για κρυφή ατζέντα Μητσοτάκη μιλά το ΠΑΣΟΚ, τι απαντά η κυβέρνηση

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Συγκυβέρνηση με τα κόμματα στα δεξιά της θα πρέπει να επιχειρήσει η ΝΔ σε περίπτωση μη επίτευξης αυτοδυναμίας υποστήριξε ο Θεόδωρος Καράογλου.



«Εγώ έχω την άποψη ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε και στα δημοκρατικά κόμματα που είναι δεξιά μας» είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής και μάλιστα τα κατονόμασε, εξαιρώντας τυχόν κόμμα Κασιδιάρη.



«Είτε είναι ο κ. Βελόπουλος, είτε είναι η Φωνή Λογικής, είτε η Νίκη – την οποία θεωρώ δημοκρατικό κόμμα – είτε η κυρία Καρυστιανού και βεβαίως ο κ. Σαμαράς» προσδιόρισε με περισσότερη σαφήνεια ο κ. Καράογλου.



«Λογικό είναι να απευθυνθούμε και σ’ αυτά τα κόμματα, γιατί σε τελική ανάλυση τις εντολές τις δίνει ο ελληνικός λαός, αιτιολόγησε την άποψή του ο Θόδωρος Καράογλου και πρόσθεσε: Ωραία, πάμε σε δεύτερες εκλογές και δεν έχουμε αυτοδυναμία και δεν έχει και το ΠΑΣΟΚ, τι θα κάνουμε; Τρίτες εκλογές; Και μετά; Πιστεύω ότι προέχει το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών και ο τόπος δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητος», κατέληξε.





ΠΑΣΟΚ: Ο Καράογλου αποκάλυψε την κρυφή ατζέντα της ΝΔ για συγκυβέρνηση με την Ακροδεξιά

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας «επιβεβαίωσε πλήρως το ΠΑΣΟΚ που εδώ και μήνες λέει πως η κρυφή ατζέντα Μητσοτάκη είναι η συγκυβέρνηση με τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου».



Συνεχίζοντας, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε: «Μάλιστα ο βουλευτής προσέθεσε ότι στους ενδεχόμενους κυβερνητικούς εταίρους της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσαν να λογίζονται το κόμμα Νίκη και το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού. Πλέον οι πολίτες ξέρουν: Ή με τη Νέα Δημοκρατία και την Ακροδεξιά ή με το ΠΑΣΟΚ και την προοδευτική διακυβέρνηση».

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση μέσα από τα πιο επίσημα χείλη έχει αποκλείσει ξεκάθαρα συγκυβέρνηση με άλλα κόμματα, μετά την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και την συνεδριακή του απόφαση.

Κυβερνητικές πηγές: «Η Νέα Δημοκρατία έχει έναν και μοναδικό στόχο: την αυτοδυναμία»

«Έχουμε χάσει τον λογαριασμό πόσες φορές ο πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σειρά υπουργών έχουν αποκλείσει ρητά και κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με κόμματα, τόσο της Ακροδεξιάς, όσο και της άλλης όψης του λαϊκισμού», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές και προσθέτουν:

«Ας σταματήσουν, λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ να αναζητούν δήθεν ”κρυφές ατζέντες” στη Νέα Δημοκρατία και ας απαντήσουν για τη δική τους. Άλλωστε, η μόνη ξεκάθαρη απόφαση που φρόντισαν να αναδείξουν στο συνέδριό τους ήταν ο αποκλεισμός μιας συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία ουδέποτε τους ζητήσαμε. Την ίδια στιγμή, όμως, αποφεύγουν να αποκλείσουν αντίστοιχες συμπράξεις με την κα Κωνσταντοπούλου, με την οποία έφτασαν μέχρι και να συνυπογράψουν πρόταση δυσπιστίας, ή με άλλα κόμματα της Αριστεράς, όπως μαρτυρούν και οι ”μεταγραφές” στο ΠΑΣΟΚ βουλευτών που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ».

Και υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές: «Η Νέα Δημοκρατία έχει έναν και μοναδικό στόχο: την αυτοδυναμία. Πρόκειται για μια απολύτως ξεκάθαρη πολιτική επιλογή, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ή παρερμηνείας».

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