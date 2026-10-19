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19.10.2026 14:58

Ο Χατζηδάκης περιμένει προτάσεις από υπουργούς και βουλευτές για το πρόγραμμα της ΝΔ για την επόμενη τετραετία – Οι δύο χωριστές επιστολές που έλαβαν

19.10.2026 14:58
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Στη συγκέντρωση προτάσεων από τους υπουργούς και τους βουλευτές προχωρά ο Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο του συντονισμού της σύνταξης του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία και έπειτα από συνεννόηση με τον πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, με δύο χωριστές επιστολές, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ζητεί τη συμβολή των μελών της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής ομάδας στη διαμόρφωση του νέου προγράμματος. Ο χρονικός ορίζοντας για την υποβολή των προτάσεων είναι περίπου ένας μήνας από την αποστολή των επιστολών.

Από τους υπουργούς ζητούνται προτάσεις για τον τομέα ευθύνης τους, με τη ρητή επισήμανση ότι αυτές θα πρέπει να αντανακλούν τις απόψεις του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας κάθε υπουργείου.

Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, από τους βουλευτές ζητούνται προτάσεις για το κυβερνητικό πρόγραμμα συνολικά, χωρίς περιορισμό σε συγκεκριμένο θεματικό πεδίο. Έτσι, στη διαδικασία μπορούν να συνεισφέρουν τόσο την κοινοβουλευτική τους εμπειρία όσο και ζητήματα και ανάγκες που αναδεικνύονται από την επαφή τους με τις τοπικές κοινωνίες.

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