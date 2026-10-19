«Σφάζει με το βαμβάκι» ο Βαγγέλης Βενιζέλος: Ο Πάνος Καμμένος ανήκει στην… ευρύτερη αριστερά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Θέση στην πολιτική συζήτηση σχετικά με το εάν τελικά ο Αλέξης Τσίπρας συγκυβέρνησε ή όχι με την Δεξιά πήρε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Βενιζέλος.
Ο πρώην αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων Παπανδρέου, Παπαδήμου και Σαμαρά έλυσε το μυστήριο για την πολιτική ταυτότητα του πρώην συγκυβερνήτη του Αλέξη Τσίπρα και πρόεδρου των ΑΝΕΛ, Πάνου Καμμένου…
«Αφού ο Τσίπρας δεν συγκυβέρνησε ποτέ με τη Δεξιά, κατά δήλωσή του είναι προφανές» όπως είπε ο Βαγγέλης Βενιζέλος ότι «ο Πάνος Καμμένος ανήκει στην ευρύτερη αριστερά»!
Διαβάστε επίσης
Το μπέρδεμα του Άδωνι με τα βίντεο από τις διαδηλώσεις στο Παρίσι
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πόσταρε το πρόγραμμα της… Συμμαχίας Ελλήνων και ο Κασιδιάρης τον αποθέωσε
Ώρα για αλλαγές, μάλλον, στην ΕΛΑΣ – Νυφούδης και Μπαλατσούκας στο… τραπέζι
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.