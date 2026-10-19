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19.10.2026 11:53

«Σφάζει με το βαμβάκι» ο Βαγγέλης Βενιζέλος: Ο Πάνος Καμμένος ανήκει στην… ευρύτερη αριστερά

19.10.2026 11:53
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Θέση στην πολιτική συζήτηση σχετικά με το εάν τελικά ο Αλέξης Τσίπρας συγκυβέρνησε ή όχι με την Δεξιά πήρε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Βενιζέλος.

Ο πρώην αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων Παπανδρέου, Παπαδήμου και Σαμαρά έλυσε το μυστήριο για την πολιτική ταυτότητα του πρώην συγκυβερνήτη του Αλέξη Τσίπρα και πρόεδρου των ΑΝΕΛ, Πάνου Καμμένου

«Αφού ο Τσίπρας δεν συγκυβέρνησε ποτέ με τη Δεξιά, κατά δήλωσή του είναι προφανές» όπως είπε ο Βαγγέλης Βενιζέλος ότι «ο Πάνος Καμμένος ανήκει στην ευρύτερη αριστερά»!

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ΔΕΥΤΕΡΑ 19.10.2026 13:41
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