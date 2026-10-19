Ώρα για αλλαγές, μάλλον, στην ΕΛΑΣ – Νυφούδης και Μπαλατσούκας στο… τραπέζι

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Ο Νίστρουπ εμπιστεύτηκε εκεί στα μέσα Ιουλίου τον Γιάγκουσιτς και όχι τον Ταμπόρδα. Λίγο αργότερα – ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό έγκαιρα – κατάλαβε ότι ο Αργεντινός είναι καλύτερος και πιο έτοιμος και έτσι άφησε τον νεαρό Κροάτη στον πάγκο, δίνοντάς του χρόνο να προετοιμαστεί καλύτερα. Δεν ξέρω αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει… Ταμπόρδα. Είναι όμως φανεροί ποιοι είναι οι… «Γιάγκουσιτς» της ΕΛΑΣ – και μάλλον είναι αρκετοί.

Βλέπετε, δεν αρκούσε ο Νυφούδης με τις γκάφες του, προέκυψε κι άλλος ένας αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Μπαλατσούκας, που αποφάσισε να κάνει επικοινωνιακές πιρουέτες, νομίζοντας ότι με εξυπνακισμούς θα κάνει εντύπωση.

Η ανάρτηση με τη φωτογραφία AI, που απεικόνιζε αγκαλιά περίπου τον Μητσοτάκη και τον Ανδρουλάκη ήταν ατυχής και στην πραγματικότητα και ανέμπνευστη. Με τέτοια θα πολιτευτεί ο Τσίπρας έναντι του ΠΑΣΟΚ; Και θα διολισθήσει και ο ίδιος σε διμέτωπο, την ώρα μάλιστα που λέει ότι οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς δεν είναι εχθροί; Μάλλον ήρθε η ώρα να δει αλλαγές ο Τσίπρας. Άλλωστε από τον Ιούλιο παρακολουθεί… Παναθηναϊκό.

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