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17.10.2026 15:45

Ο Μπαλατσούκας ανέβασε φωτογραφία ΑΙ με Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη αγκαλιά – «Ο πανικός είναι κακός σκηνοθέτης», απαντά το ΠΑΣΟΚ

17.10.2026 15:45
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«Fake news» και «πανικό» καταλογίζει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, στον αναπληρωτή εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, Γιώργο Μπαλατσούκα, με αφορμή ανάρτησή του.

«Fake news που θα ζήλευε και η “Ομάδα Αλήθειας”. Μόνο που ο πανικός είναι κακός σκηνοθέτης και η λάσπη γυρνάει πάντα πίσω σε αυτόν που την πετά», αναφέρει στη σχετική ανάρτησή της η κ. Μαρκογιαννάκη με αφορμή ανάρτηση του κ. Μπαλατσούκα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εν λόγω ανάρτηση του κ. Μπαλατσούκα την οποία σχολιάζει η κ. Μαρκογιαννάκη, περιλαμβάνει μια εικόνα που απεικονίζει τους κ.κ. Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη αγκαλιά με τα χέρια στους ώμους και συνοδεύεται από το σχόλιο: «Κυριάκο, ακούς; Είναι περήφανο το ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με ΝΔ. Τελικά, ποιος θα σώσει ποιον;».

«Μια φωτογραφία από το AI και από την αχαλίνωτη φαντασία του κυρίου Μπαλατσούκα δεν μπορεί να κρύψει την πραγματική φωτογραφία που μπορεί οποιοσδήποτε να βρει στο Google: Τον κύριο Τσίπρα αγκαλιά με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο. Ο λαός έχει μνήμη. Η δική του αγκαλιά με την Ακροδεξιά του Καμμένου έγινε συγκυβέρνηση και ντροπή για τον προοδευτικό χώρο», επισημαίνει η κ. Μαρκογιαννάκη.

«Ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ έχει μάλλον κοντή μνήμη», αναφέρει και προσθέτει: «Να του θυμίσουμε πως χαρακτήριζε ο ίδιος το 2015 τους κύριους Τσίπρας και Καμμένο στο άρθρο του στο Inzone: “Ακόμα και αν ορισμένοι γραφικοί, συνεπείς με την ακρίβεια στα ψεύδη, επαναλαμβάνουν ανήθικα τη διελκυστίνδα της αυταπάτης, ακόμα και αν εξακολουθούν να το παίζουν δήθεν αντιμνημονιακοί, το μνημόνιο είναι εδώ και μας περιμένει να το εφαρμόσουμε”».

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει κατόπιν των παραπάνω: «Τότε ήταν “γραφικοί”, “συνεπείς με την ακρίβεια στα ψεύδη” και “δήθεν αντιμνημονιακοί”; Σήμερα τους ακολουθεί. Οι αντιφάσεις του κυρίου Μπαλατσούκα δείχνουν πως μάλλον έχει παρακολουθήσει ταχύρρυθμα μαθήματα προσωπικά από τον κύριο Τσίπρα».

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