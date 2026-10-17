Γεωργιάδης: «Σώπα ρε, μεγάλε Ναπολέοντα σε συσκευασία Ιούλιου Καίσαρος» – Το σχόλιο για τον Τσίπρα (Video)

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Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο τρόπος που επέλεξε ο Άδωνις Γεωργιάδης για να σχολιάσει τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που αφορούν τα ποσοστά της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, προβλέποντας ότι έτσι όπως πάει μπορεί να χάσει από το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση έχει ενδιαφέρον και είναι ανοικτό το αποτέλεσμα, παρότι αναγνώρισε ένα προβάδισμα Τσίπρα, αλλά «όποιος βγει τρίτος τελείωσε».

«Είχα προβλέψει ότι θα είναι στη δεύτερη θέση ο Τσίπρας, αλλά εδώ και δύο μήνες έβαλε τα δυνατά του να με διαψεύσει – και μάλλον θα τα καταφέρει αν συνεχίσει έτσι» ανέφερε μιλώντας στο Action24 το πρωί του Σαββάτου ο υπουργός Υγείας.

Ο ίδιος, μάλιστα, απαρίθμησε και τις γκάφες στις οποίες, όπως είπε, έχει περιπέσει ο πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ. «Στην αρχή πήγε πριν τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και το συζητούσαμε όλοι. Μετά βγήκαν διάφορα στελέχη του και έλεγαν για φορολόγηση των θυρίδων, οπότε πάει η ΔΕΘ και οι όποιες εντυπώσεις. Μετά βγήκε και είπε «ή εγώ ή κανείς». Σώπα ρε μεγάλε Ναπολέοντα σε συσκευασία Ιούλιου Καίσαρος!» σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Έβγαλε αλαζονεία, ενώ κατηγορεί εμάς για αλαζονεία».

Επιπλέον, αναφέρθηκε και στο άρθρο του Θανάση Καρτερού. «Είναι μεγάλο φάουλ, δεν μπορεί να λες βλάκα τον αντίπαλό σου, δεν γίνεται η πολιτική αντιπαράθεση να γίνεται έτσι» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Τέλος, γκάφα θεωρεί και τη δήλωση Τσίπρα ότι «εγώ δεν συγκυβέρνησα με τη δεξιά» για την οποία ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι «εγώ τον Καμμένο τον έχω ψηφίσει ως βουλευτή ΝΔ γιατί ήταν πολύ δεξιός! Ε δεν μπορεί ο Τσίπρας να προσπαθεί να βγάλει ολόκληρο τον λαό ότι πάσχει από αμνησία».

Καταλήγοντας είπε ότι θα έχει ενδιαφέρον η μάχη για τη δεύτερη θέση γιατί όποιος βγει τρίτος, χάθηκε. «Είναι ανοικτό το αποτέλεσμα αν και εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Τσίπρας έχει προβάδισμα, αλλά αν συνεχίσει έτσι θα τον περάσει και η Καρυστιανού!» κατέληξε.

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