Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ: Απορρίφθηκε η πρόταση Πολάκη για Συνέδριο κι εκλογή αρχηγού τον Ιανουάριο

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Με 30 ψήφους υπέρ και 52 κατά, απορρίφθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η πρόταση του Παύλου Πολάκη, για διεξαγωγή συνεδρίου τον Ιανουάριο κι εκλογή νέου αρχηγού. Κατά την ψηφοφορία υπήρξαν και 4 λευκά. Σημειώνεται ότι η Κεντρική επιτροπή αριθμεί 170 μέλη.

Ο Παύλος Πολάκης, παίρνοντας τον λόγο μετά τις εισηγήσεις των Δούρου, Παππά και Μπουλέκου, κατά το άνοιγμα των εργασιών της ΚΕ κατέθεσε κι επίσημα την πρόταση που έκανε χθες στην Πολιτική Γραμματεία, για διεξαγωγή Συνεδρίου τον Ιανουάριο και διαδικασία εκλογής νέου αρχηγού, απορρίπτοντας την κριτική ότι θα φέρει εσωστρέφεια, κι εκτιμώντας αντιθέτως, πως είναι αυτό που χρειάζεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ για να αναταχθεί και να βγει από τη σημερινή κατάσταση. Είχε προηγηθεί η πρόταση του γραμματέα της Κ.Ε. Νίκου Παππά να γίνει ψηφοφορία με βάση την σχετική συζήτηση στη χθεσινή ΠΓ.

Νωρίτερα, η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παππάς με τις εισηγητικές τους ομιλίες στο άνοιγμα των εργασιών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, έστειλαν το μήνυμα πως «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ», ενώ άφησαν ουκ ολίγες αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα του, αλλά και τους ανεξάρτητους βουλευτές από τους οποίους συνεχίζουν να ζητούν την επιστροφή εδρών.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, παρά τις διασπάσεις, τις αποχωρήσεις, τις απογοητεύσεις, τα λάθη μας» και «παρά τις προβλέψεις εκείνων που βιάστηκαν να μας ξεγράψουν», ή « παρά τις επιλογές όσων θεώρησαν ότι το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αποφασιστεί ερήμην του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ» είπε η Ρένα Δούρου, ανοίγοντας την ομιλία της.

Η Ρένα Δούρου, κάλεσε τα μέλη της ΚΕ να αποφασίσουν πώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, όχι μόνο με την ιστορία του αλλά κυρίως με τη στάση που κρατά σήμερα. Σημείωσε πως το κόμμα έκανε μια δύσκολη επιλογή το καλοκαίρι κι έβαλε τέλος σε μια περίοδο αβεβαιότητας και ασάφειας.

Κάνοντας κριτική για τις προηγούμενες περιόδους του η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ διερωτήθηκε μεταξύ άλλων «από πότε τα μέλη υπάρχουν για να επικροτούν και τα όργανα για να επικυρώνουν;» ενώ πρόσθεσε πως «δεν χρειαζόμαστε άλλους σωτήρες, χρειαζόμαστε ξανά συντρόφους».

«Επενδύσαμε πολιτικά και συναισθηματικά σε πρόσωπα, συνηθίσαμε να αποδίδουμε τις νίκες σε έναν αρχηγό και τις ήττες στους υπόλοιπους» τόνισε, συμπληρώνοντας, «είδαμε ανθρώπους στους οποίους εναποθέσαμε τόσες ελπίδες να εγκαταλείπουν το κόμμα που τους ανέδειξε».

«Ένα κόμμα που στηρίζει το μέλλον του σε έναν άνθρωπο, κινδυνεύει να χάσει την πολιτική του πυξίδα, όταν εκείνος όπως προέκυψε αποφάσισε να ακολουθήσει άλλο δρόμο» ανέφερε και διεμήνυσε: «Θέλουμε κόμμα με προσωπικότητα όχι με μεσσίες, με μέλη που αποφασίζουν όχι με οπαδούς που περιμένουν οδηγίες».

Όσο για τη σημερινή συλλογική ηγεσία και επιχειρώντας να απαντήσει στην πρόταση για εκλογή αρχηγού πριν τις εκλογές σημείωσε:

«Η συλλογικότητα δεν είναι επιλογή ήττας, δεν είναι καταφύγιο αδυναμίας μέχρι να εμφανιστεί ο επόμενος αρχηγός, είναι η πολιτική αυτοπεποίθηση ενός κόμματος που αρνείται να εξαρτά το μέλλον του από τις διαθέσεις και τις μωροφιλοδοξίες κάποιων που κουβαλήσαμε τα προηγούμενα χρόνια στις πλάτες, μας. Δεν εξαιρώ τον εαυτό μου από την αυτοκριτική, έβαλα την ενότητα πάνω από την ανάγκη να ειπωθούν δύσκολες αλήθειες» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παππάς: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, είναι όρθιος – Οι ανεξάρτητοι βουλευτές να παραδώσουν τις έδρες»

Ο Νίκος Παππάς στην ομιλία του αναφέρθηκε σε όλες τις πρωτοβουλίες και δράσεις του κόμματος από την ΚΕ της 18ης Ιουλίου και μετά, σε μια πορεία ανασυγκρότησης του κόμματος.

«Κάποιοι είχαν προεξοφλήσει το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι εργάστηκαν γι’ αυτό. Κάποιοι περίμεναν να διαλυθούμε. Κάποιοι εξακολουθούν να περιμένουν, να εργάζονται και να προσδοκούν να σβήσουν τα φώτα. Τους έχουμε, λοιπόν, νέα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Είναι όρθιος. Με πρόγραμμα. Με προτάσεις. Με παρεμβάσεις. Με ανθρώπους που αγωνίζονται», σημείωσε.

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, επισήμανε με θετικό τρόπο τη «μετατόπιση» από τη θέση πως «ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο» στη θέση ότι ο σημερινός πρόεδρος της ΕΛΑΣ σέβεται τον ΣΥΡΙΖΑ και το δικαίωμά του να υπάρχει. Εν τούτοις και σε σχέση με τους ανεξάρτητους βουλευτές, στους οποίους εκ νέου διεμήνυσε πως θα πρέπει να παραδώσουν τις έδρες τους, ο Νίκος Παππάς ανέφερε πως αν ο Αλέξης Τσίπρας τους δεχτεί (σ.σ. χωρίς να έχουν παραιτηθεί) τότε θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για μια «αήθη πολιτική πρακτική». Επίσης στην ομιλία του σημείωσε πως με δεδομένη τη συζήτηση που προηγήθηκε, κατά την χθεσινή ΠΓ προτείνει να γίνει ψηφοφορία μετά τις εισηγήσεις για το αν θα γίνει συνέδριο τον Ιανουάριο.

Αποσπάσματα της ομιλίας Παππά:

– «Κάθε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ θα λαμβάνει τεκμηριωμένη απάντηση. Κάθε μεθόδευση αποδυνάμωσής του θα καταγγέλλεται δημόσια. Και όσοι κάνουν τέτοιες επιλογές να γνωρίζουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη και το αντίστοιχο πολιτικό κόστος».

– «Μετά τις ευρωεκλογές του 2024 προτείναμε τη συγκρότηση ενός ισχυρού προοδευτικού ψηφοδελτίου με κοινό πρόγραμμα και μάλιστα με μια διαδικασία συμμετοχικής εκλογής του επικεφαλής και της διάταξης δυνάμεων. Το ΠΑΣΟΚ απέρριψε την πρότασή μας. Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, να προχωρήσει στην ίδρυση δικού του κόμματος και να αρνηθεί de facto αυτή την πρόταση. Είναι η δική του πολιτική επιλογή».

– «Άκουσα εχθές τον Αλέξη να δηλώνει ότι σέβεται τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Είναι μια μετακίνηση από την επιθετική δήλωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Την καταγράφω».

– «Αυτή η μετακίνηση, όμως, θα ήθελα να πω, είναι δραματικά μικρότερη από άλλες προγραμματικές μετακινήσεις. Στη 13η σύνταξη, που τη θεσπίσαμε ως κυβέρνηση, αυτή τη φορά απουσιάζει από το πρόγραμμα. Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπου τώρα έχουμε αποδοχή της λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων […] Στον δημοσιονομικό χώρο, όπου είχαμε προσαρμογή των προτάσεων σε όσα έλεγε η κυβέρνηση».

– «Η πρόσκλησή μας προς τη Νέα Αριστερά παραμένει ανοιχτή. Σεβόμαστε τις συλλογικές της αποφάσεις, οι οποίες, όπως γνωρίζετε, εκκρεμούν και στο συνέδριό τους. Αξιολογούμε ως πάρα πολύ θετική παρέμβαση την πρωτοβουλία του Νίκου Κοτζιά και της κίνησης ΠΡΑΤΤΩ και θα θέλαμε να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Συνεχίζουμε τις επαφές με τους Οικολόγους Πράσινους στη βάση προγραμματικών δεσμεύσεων. Θα την επιδιώξουμε την ευρύτερη προγραμματική και κοινωνική συμμαχία».

-Ανεξάρτητοι βουλευτές – «Οφείλουν να παραδώσουν τις έδρες»: «Ο σεβασμός στον ΣΥΡΙΖΑ κρίνεται και από το πώς κάποιος συμπεριφέρεται σε σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα. Κάποιοι κρατούν εδώ και τρεις ή περισσότερους μήνες την κοινοβουλευτική έδρα ως προσωπική περιουσία. Στερούν από το κόμμα μας τη δύναμη των συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Οι αποχωρήσαντες, για να έχουμε καθαρές κουβέντες, οφείλουν να παραδώσουν τις έδρες».

– «Το κόμμα μας χρειάζεται σαφήνεια και ηρεμία. Να μη θολώνουμε την πολιτική μας γραμμή, να μην έχουμε πισωγυρίσματα στον επίπονο αγώνα για ανάκαμψη, διότι έχουμε αποφάσεις, στόχους, πρόγραμμα και έχουμε και συλλογική ηγεσία».

– «Ο κόσμος μας έχει πληγωθεί πάρα πολλές φορές. Δεν δικαιούμαστε να τον πληγώσουμε άλλη μία. Και υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνουμε. Ο ένας είναι να εξαφανίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε άλλες πολιτικές κατασκευές. Ο άλλος είναι να επιστρέψουμε σε μια εσωκομματική σύγκρουση και την αμφισβήτηση της ηγετικής μας πορείας. Τόσο εγώ, όσο πιστεύω και κανένας από εμάς, δεν είναι διατεθειμένος να υπηρετήσει καμία από αυτές τις δύο επιλογές».

– «Ζήτησα την εμπιστοσύνη σας τη 18η Ιουλίου για να ενισχυθεί η σύγχρονη Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Έχουμε δώσει όλοι μας τα πάντα για να σταθεί ξανά στα πόδια του αυτό το κόμμα και κάθε μέρα που περνάει πιστεύω ακόμα πιο βαθιά στην ιστορική ανάγκη της ξεχωριστής παρουσίας και παρέμβασής του».

– «Να βγούμε από αυτή την Κεντρική Επιτροπή με καθαρή πολιτική γραμμή, με ενότητα και σχέδιο δράσης. Η πολιτική μας ταυτότητα δεν χαρίζεται, ο αγώνας μας δεν χαρίζεται, το μέλλον της Αριστεράς δεν χαρίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι εδώ και θα δώσουμε τον αγώνα για να είναι ξανά ισχυρός στη ζωή της Ελλάδας».

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